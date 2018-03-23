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FOX TV'deki 'Mehmet Ali Yalçındağ' anonsu: Aydın Doğan'ın damadı, Erdoğan ve Trump'a yakın iş adamı

Satış işleminden sonra Yalçındağ'ın, Doğan Medya'nın başına getirileceği iddia edilmişti

23 Mart 2018 12:31

FOX'ta yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ı “ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın iş adamı” olarak anonsladı.

Yalçındağ'ın Erdoğan Demirören’e satışı sonrası Doğan Medya Grubu’nun başına getirileceği iddia ediliyor.

TIKLAYIN: Demirören'e satılan Doğan Medya'nın başına, Mehmet Ali Yalçındağ mı gelecek?

New York Times, ABD Başkanı seçilmeden önce şirketleriyle ilgili tüm yetkilerini çocuklarına devredebileceğini açıklayan Trump’ın Erdoğan’la yaptığı görüşmede Mehmet Ali Yalçındağ hakkında “Yakın dostum” diye bahsetiğini yazmıştı.

15 Mart'ta ABD'de iş dünyası liderleri ve ABD siyasetinin önde gelen isimleriyle "Türkiye ABD İş Konseyi Başkanı" sıfatıla bir araya gelen Yalçındağ, alüminyum ve çeliğe getirilen tarifeler hakkında iş dünyasının taleplerini aktardığını söyleyerek, "Türkiye ABD'nin yeni tarifelerinin dışında kalmalı, Türk çelik sektörü ABD'nin müttefikidir" demişti.

 

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