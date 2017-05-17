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Medya

FOX TV'de haber programları kaldırılıyor mu?

Haber programlarının yeni kurulacak bir kanala transfer edileceği öne sürüldü

17 Mayıs 2017 21:16

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, FOX TV’de haber programlarının kaldırılıp, yeni bir kanal kurularak buraya transfer edileceği iddiasını köşesine taşıdı. Yar, bu tarz iddialara itibar etmediğini ifade ederken “Bu söylentilerin dumanı bir hayli yoğun” diye yazdı.

Yar’ın bugün (17 Mayıs 2017) Posta’da yer alan köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Bu çok acayip bir söylenti. İddiaya göre FOX önümüzdeki dönemde TV8 gibi bir eğlence kanalına dönüşerek reyting rekoru kıran habercilerini yeni kuracağı haber kanalında değerlendirecekmiş...

Bu tip kulislere itibar eden bir adam değilim, böyle bir şeye de ihtimal vermiyorum ama bu söylentinin dumanı bir hayli yoğun. Dur bakalım!

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