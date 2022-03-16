FOX TV'nin sevilen dizisi için final kararı çıktı!

Yaz döneminde başlayan ve yeni sezonda da yayınlanmaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisinin 42'nci bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi cuma akşamları aldığı reytinglerle büyük bütçeli yapımlara kafa tutup ekran yolculuğuna devam etmişti.

Son olarak ise dizinin 39. bölümünde final yapmasına karar verilmiş ve ekibe de bu bilgi ilan edilmişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme oldu ve 'Aşk Mantık İntikam'ın final tarihi değişti.

Yapılan toplantıda dizinin 39. bölümde değil, 42. bölümde bitirilme kararı alındı.