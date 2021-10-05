FOX TV'nin sevilen dizisi final yapıyor

Fox Tv'de yayınlanan, başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ın paylaştığı, "Son Yaz" dizisi final yapıyor. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

Geçen sezon İzmir’de çekilen dizi, bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul’a taşınmıştı. Yayın günü cumartesi olarak değiştirilen dizi, beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda “Bir sabah güneşi ile Ege’de başlayan Son Yaz yolculuğumuz, sizlerle gerçek bir evrene dönüşürken bizi her daim baş tacı ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. 26. bölüm itibarıyla hikayemizi sonlandırırken, hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz. Unutmayın anahtar hala saksının altında. Selametle...” ifadeleri kullanıldı.