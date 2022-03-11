FOX TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor!

FOX TV'nin büyük umutlarla başlayan Son Nefesime Kadar isimli dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin 5. bölümde veda edeceği öğrenildi.

TV100'ün haberine göre; FOX TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisi, reyting yarışında Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi dizilerle yarışıyordu.

Çarşamba akşamları ekranlara gelen, başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi oyuncuların yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi beklenen başarıyı gösteremedi.

Küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan Son Nefesime Kadar için final kararı alındı.

Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosunda; Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban, Begüm Birgören, Rojda Demirer İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek gibi isimler rol alıyor.