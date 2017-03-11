FOX TV ile Murat Güloğlu'nun yolları ayrıldı

Fox TV ile ‘Hafta Sonu Çalar Saat’ programın sunucusu Murat Güloğlu’nun yolları ayrıldı.

Güloğlu’nun ayrılığını Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner sosyal medya hesabından duyururken Murat Güloğlu’da kişisel hesabından “Her şey için çok teşekkür ederim. @FOXhaber ve @FOXTurkiye Ailesi’nde yer almak her zaman onur vericiydi. Teşekkürler” diyerek veda etti.