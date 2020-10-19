FOX TV'den Öğretmen için sürpriz karar!

Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken proje bu sezon Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı.

Yapımcılığını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, başrollerinde; İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin'in yer aldığı dizi, yeni gününde istenilen reytingleri veremediğinden 9. bölümde izleyicilerine veda ediyor.

Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 8 Kasım Pazar akşamı yayın hayatını sonlandıracak.