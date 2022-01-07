FOX TV'den "Maske Kimsin Sen?" hakkında yeni karar

FOX TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) "çocukların korunması özelinde" inceleme başlattığı “Maske Kimsin Sen”in programının dünyanın birçok ülkesinde izlediğine dikkat çekerek yeni fragmanda yayınlanan ülkelerin isimlerine de yer verecek.

FOX TV yönetimi, RTÜK’ün inceleme başlattığı "Maske Kimsin Sen?" programı ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Programın dünyanın birçok ülkesinde izlediğine özellikle dikkat çeken Fox TV, fragmanda yayınlanan ülkelerin isimlerine de yer vererek bir savunma yapmaya gayret ediyor.

8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamı FOX ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in yaptığı “Maske: Kimsin Sen?’’ merakla bekleniyor.

Ünlülerin performans sergileyecekleri 3. bölümde karşılaşmalar; Aslan x Ağaç, Şövalye x Unicorn, Ejderha x Dinozor şeklinde olacak.

9 Ocak Pazar günü programın yayınlanacak 4. bölümünde ise karşılaşmalar; Ayna x Ördek, Geyik x Kuzgun, Tavus kuşu x İskelet şeklinde gerçekleşecek.

Elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olmaya devam ediyor…