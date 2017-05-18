T24 LogoT24 Logo
Medya

Fox News'in kurucusu Roger Ailes hayatını kaybetti

Ailes 77 yaşındaydı

18 Mayıs 2017 20:50

Fox News kanalını 1996’da kurarak televizyon sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Roger Ailes, 77 yaşında hayatını kaybetti.

CNN'de yer alan habere göre, ABD siyasetinde de etkili olan Fox New’in yıllarca başkanlığını ve CEO’luğunu yapan Roger Ailes, geçen yıl kanalla ilgili cinsel taciz suçlamaları sonrasında aniden istifa kararı almıştı. Ailesi bir açıklama yaparak ünlü medya patronunun ölümünü doğruladı ancak ölüm nedeni konusunda ayrıntı vermedi.

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News, Demokratlar ve liberaller tarafından taraflı yayıncılık yapmakla suçlansa da özellikle son yıllarda reytinglerde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiş durumda. Fox News, cinsel tacizle suçlanan televizyon programcısı Bill O'Reilly’i geçen ay işten çıkarmıştı. Fox News ve çatı şirketi Twenty-First Century Fox'un, beş kadın çalışanın 2002 yılından bu yana O'Reilly hakkındaki cinsel taciz şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğü belirtilmişti.

Skandal sonrası Fox’un hisseleri yüzde 14 değer kaybetti.

 

ETİKETLER

foxpatronhayatını kaybetti77 yaşında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24