Fousseni Diabate, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate İstanbul'a geldi

Malili hücum oyuncusu, bordo-mavili ekip ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Diabate sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Uğurcan'a gelen teklif reddedildi

Bu arada, Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'a gelen 12 milyon Euro'luk telifi reddetti. Genç kaleci için İstanbul'a gelen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in yetkililerinin teklifini yeterli bulmayan ve pazarlık dahi yapmayan bordo-mavili yönetimin 18-20 milyon Euro seviyelerini alt taban belirlediği ve o seviyelere yakın bir teklif üzerinden pazarlık yapılabileceği öğrenildi.



Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan'ı İspanya LaLiga kulübü Sevilla'nın da gündemine aldığı ancak istenilen bonservis bedelini yüksek bulduğu kaydedildi.