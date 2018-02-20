Fotomaç'tan tepki çeken Bayern Münih manşeti!

Fotomaç gazetesinin bu akşam oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı için attığı manşet, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Manşette 'BAYERN MİSİN, YEMEZ MİSİN!' başlığını veren Fotomaç, haber fotoğrafında kullandığı Bayern Münih futbolcularının yüzüne, gözüne montaj yaparak morluk ve kan ekledi.

Geçmişte Star gazetesinin Galatasaray-Leeds United maçı sonrası attığı manşete benzetilen bu haber için Fotomaç'tan bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada ise 'Aradan 18 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey değişmemiş' yorumları yapıldı.

(Star gazetesinin 2000 yılında maç sonrası attığı manşet)

(Fotomaç'ın tartışılan manşeti)