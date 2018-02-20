T24 LogoT24 Logo
Spor

Fotomaç'tan tepki çeken Bayern Münih manşeti!

Star gazetesinin geçmişte attığı Leeds United manşetine benzetildi

20 Şubat 2018 18:58

Fotomaç gazetesinin bu akşam oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı için attığı manşet, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Manşette 'BAYERN MİSİN, YEMEZ MİSİN!' başlığını veren Fotomaç, haber fotoğrafında kullandığı Bayern Münih futbolcularının yüzüne, gözüne montaj yaparak morluk ve kan ekledi.

Geçmişte Star gazetesinin Galatasaray-Leeds United maçı sonrası attığı manşete benzetilen bu haber için Fotomaç'tan bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada ise 'Aradan 18 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey değişmemiş' yorumları yapıldı.

(Star gazetesinin 2000 yılında maç sonrası attığı manşet)

(Fotomaç'ın tartışılan manşeti)

ETİKETLER

FotomaçmanşetŞampiyonlar Ligigazetefutbolskandal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24