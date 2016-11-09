Fotomaç'tan "Basın özgürlüğü" diyen Güntekin Onay'a: Terör destekçiliği yapan gazetecileri savunuyor!

Fotomaç, muhabirlerini tesislere almama kararı alan Beşiktaş kulübü hakkında Sabah gazetesinde çıkan "basın özgürlüğü" haberlerini eleştiren NTV spikeri Güntekin Onay'a 'tepki gösterdi'. Gazete, "Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor, basın özgürlüğünü tartışanlar, biraz da bu konuları konuşsunlar" diyen Onay'a "terör destekçiliği yapan gazetecileri savunuyor" suçlamasını yöneltti.

Gazetenin yayınladığı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle hakem hatasını gözler önüne seren Fotomaç'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu. Beşiktaşlılığıyla tanınan Güntekin Onay'ın çalıştığı kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayın nedeniyle yakın zamanda Galatasaray'ın boykotuyla karşılaşmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Güntekin Onay'ın yer aldığı kanalın muhabirlerinin akreditasyon yetkisi durdurulunca, spor kanalı yönetimi G.Saray haberlerine kısıtlama getirmeyi tercih etmişti. Onay'ın, kendi televizyonunun G.Saray'a uyguladığı yaptırıma sessiz kalıp, Beşiktaş yöneticisi edasında ekranlarda 'sansürcü' zihiniyete destek çıkması ayrıca kafalarda soru işareti yarattı"