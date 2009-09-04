Fotokopicilerden Rektörlüğe dava

KONYA’da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampusu’nda bulunan fakültelerde, fotokopi hizmeti veren 13 işyeri, Rektörlük tarafından ihale usülü ile kiraya verilecek. Sözleşmeli olarak fotokopi merkezlerini işleten 13 işletmeci de, Rektörlüğün ihale sürecini durdurmak için Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



Fotokopicilerin avukatı Osman Özmen Güneş, Konya Gazateciler Cemiyeti’nde basın açıklaması yaptı. Güneş, “Müvekkillerimin büyük bir bölümü 1992 yılından itibaren sözleşmeli olarak fotokopi bölümünü işletiyor. Bir kısmı sözleşmesini yıllık yeniliyor. Bir kısmı da uzun vadeli sözleşmesi var. Fakat, 15 yılı bulan hizmetleri bir anda gözardı edilmek suretiyle, bu kişiler üniversitenin dışına kamu gücü kullanılarak atılmak istenilmektedir. Kamu ihale yasasında özel bir hüküm vardır. Kiraya verilen taşınmazların, kira sürelerinin bitmesinden sonra bu yerlerin kamu gücüyle boşaltılmasını öngörmektedir. Ancak, müvekkillerimin tamamı özel hukuk kuralları çerçevesinde bu yerleri kiralamıştır. 1992 yılında başlayan kira süreci mevcuttur. Bunlar sözleşmeleri başlangıçta yapılan ve şu anda uzatılan sözleşmelere rağmen kamu gücü kullanılmak suretiyle toplu olarak başkalarına verilmek istenmektedir. Büyük rakamlarla ihaleye çıkartılacağı ifade edilmektedir. Bu yerlerin istenilen rakamlara ihale edilmesi halinde yarın ne olacağını kestirmek mümkün değil. Geçmişte kadın ticaretinden, beyaz ticaretine kadar yapılan işlemler vardı. Yenisinin tahakkukundan endişe edilmektedir. Eğer bir kişi para kazanamıyor ve buraya para ödemesi gerekiyorsa gayri yasal yollara sapması kaçınılmaz olarak düşünmekteyiz” dedi.



Avukat Osman Özmen Güneş, 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkmesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü yöneticileri ise, kampustaki kafeterya, fotokopi merkezi, yüzme havuzu gibi iş yerlerinin ihaleye çıkarılacağını konuyla ilgili yasal bir engel olmadığını duyurdu.





