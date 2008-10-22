Fotokopi makinesi 70 yaşında

Xerox'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, fotokopinin icat edilişinin 70'inci yılını kutluyor. Gelmiş geçmiş en önemli buluşlardan biri olarak kabul edilen fotokopi, insanoğlunun bilgi paylaşım şeklini değiştirirken, aynı zamanda yıllık cirosu 100 milyar doları geçen bir doküman yönetimi pazarını da yarattı.Bağımsız araştırma şirketi InfoTrends, dünyanın dört bir tarafında ofis makineleri ile her yıl 3,1 trilyon kağıt dokümanın çoğaltıldığını ve basıldığını tahmin ediyor.Dünyada bir devrim yaratan kopyalama teknolojisinin mucidi olarak da bilinen Chester Carlson, 70 yıl önce, 22 Ekim 1938'de, New York Astoria'daki laboratuvarında "10-22-38 ASTORIA" yazılı ilk xerografik görüntüyü elde etmişti.Chester Carlson, ilk xerografik görüntüyü keşfettiğinde bir tescil ofisinde asistan olarak çalışıyordu. Chester Carlson'un kağıt ağırlıklı bir işi vardı ve sürekli olarak belge çoğaltıyordu. O zamanlar bir belgenin çoğaltılması için ya fotoğrafının çekilmesi veya elle yazılarak kopyalanması gerekiyordu. Bu şekilde belge kopyalamanın çok zor olduğunu gören Carlson, kopyalamanın daha kolay bir yolunu bulmak için çalışmalara başladı.Carlson, fotoğrafçılık üzerine yazılmış bilimsel araştırmaları izleyerek, bu konuda deneysel araştırmalar yapmaya başladı. Daha sonra, fotoiletken özellikli materyaller üzerinde elektrostatik denemeler yaptı ve elektrik ışığına maruz kalan nesnelerin görüntülerini yansıttıklarını keşfetti.Bu buluşa daha sonra eski Yunanca;da kuru ve yazma anlamlarına gelen kelimelerin birleşiminden "Xerografi" adı verildi. Haloid adında fotoğraf malzemeleri satan bir firma, Chester Carlson'un buluşunun önemini anladıktan sonra, bu buluşa yatırım kararı aldı. Kısa bir süre sonra, fotokopi yapabilen ilk makine piyasaya sürüldü.Bu buluşa yatırım kararını alarak, ilk fotokopi makinalarının üretimini yapan Haloid şirketi, 1961 yılında ismini "Xerox Corporation" olarak değiştirdi.Açıklamada, "Chester Carlson'un açtığı buluşçu yolda ilerleyen Xerox, Xerografi buluşunu temel alarak zaman içinde binlerce yeni buluşa imza attı. Xerox, o günden bugüne yaklaşık 60 bin buluşun patentini aldı" denildi.