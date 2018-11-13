Fotokapanlarla vahşi hayvanları görüntülüyor

Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU (Karabük),(DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Konak (48), doğaya bıraktığı yiyecekleri yiyen yaban hayvanlarını kurduğu fotokapanlarla gözlemliyor. Fotokapanlar ender görülen küçük akbabayı da görüntüledi.

Ankara\'da düzenlenen Game Faır 2018 Av Doğa Festivali\'nde \'Yılın Avcısı\' seçilen Mehmet Konak, haftanın birkaç günü Safranbolu\'ya bağlı Kadıbükü köyünden geçen Araç Çayı kenarındaki kulübesinde doğayla başbaşa kalıyor. Mehmet Konak, yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya bıraktığı yiyecekleri yiyen yaban hayvanlarını çeşitli noktalara yerleştirdiği 2 adet fotokapanla izliyor. Fotokapanlara bir yılda Türkiye\'de nadir görülen, Karabük\'te de ilk defa görüntülenen 2 küçük akbaba ile şahin, doğan, kurt, çakal, tilki, domuz, sansar, sincap gibi hayvanlar yansıdı.

Mehmet Konak doğadaki vahşi yaşamı merak ettiğini belirterek, \"Bir sürü hayvanı görüntüledim. Onları daha sonra inceliyorum. Hiç beklemediğim bir olay oldu. Küçük akbaba görüntüye girmiş. Buralarda olmayan, ülkemizde de az bulunan bir tür. Onu da görüntüledim, inceledim. Onu görünce çok heyecanlandım. Çift geldiler. Büyük bir ihtimalle eşi ile beraber gelmiş. Bir daha da görmedim, galiba göç etti. Demek ki tam göç güzergahında bulunuyormuşuz burada\" dedi.

Karacalar için saman ve buğday, diğer hayvanlar içinde mısır, meyve ve tavuk eti verdiğini, sonra da onları fotokapanlarla görüntülediğini ifade eden Konak, \"Onların hareketleri, beslenmeleri hoşuma gidiyor. Böyle bir merakım var. Avcılık olduğu kadar doğaya da sevgimiz ve saygımız var. Doğayı seviyorum ben. Avcılar insanlar tarafından hayvanları öldüren kişiler gibi görülüyor ama değil. Asıl korumacılar avcılardır. Geçen sene aracımla doğaya 6 ton yem bıraktım, hayvanlar aç kalmasın diye. Bütün hayvanları elimizden geldiği kadarıyla korumaya çalışıyoruz. Yani avcılık sırf öldürme değildir. Avcılık ayrı bir meziyettir\" diye konuştu.

Ayrıca Konak, arkadaşının yavruyken bir kedinin ağzından alıp kendisine getirdiği ala karganın iyileştiğini, ona \'Abbas\' adını verdiğini, bir süre sonra doğaya bırakacağını ancak karganın kendisine çok alıştığını bu yüzden de gelip gideceğine inandığını söyledi.

Konak, geçen mayıs ayında kuyruksallayan kuşlarının kamyonetinin turbo kısmına yuva yaptığını görünce aracını çalıştırmayıp bir süre evine gidip gelmek için başka araç kullanmasıyla hafızalara yer etmişti.

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