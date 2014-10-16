'Fotoistanbul' festivali ilk kez 18 Ekim'de Beşiktaş'ta gerçekleşecek

Beşiktaş Beldiyesi'nin düzenlediği Fotoistanbul 18 Ekim'de başlıyor, Beşiktaş'ın meydan ve sokaklarına yayılacak festival kapsamında 53 sergi gerçekleşecek.

Radikal'de yer alan habere göre, Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen William Klein, Chris Anderson, Jun Abe, Ozan Sağdıç, Murat Germen gibi tanınmış fotoğraf sanatçılarının katılacağı 'Fotoistanbul' festivali ilk defa 18 Ekim'de Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek.

Fotoistanbul 1. Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali; 53 sergi, 70 seminer ve panel, 6 ustayla sohbet, 5 gösteri gecesi, 80 fotoğraf gösterisi, 100’ü aşkın portfolyo değerlendirmesi, 8 atölye, kitap imza günleri ve yuvarlak masa tartışmaları ile ‘fotoğrafı’ Beşiktaş’la ve tüm İstanbullularla buluşturmayı hedefliyor.

Fotoistanbul 1. Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali aynı zamanda, “Şehirler ve Hikâyeler” teması çerçevesinde, şehirlerin ve insanların hikâyelerini, kentin ve kentlinin durumunu fotoğraflarla öyküleştiriyor.

Türkiye’den 25 sanatçı

Fotoistanbul; dünyanın en önemli fotoğrafçılarından William Klein, Magnum Photos’dan Chris Anderson, “Citizens” adlı kitabı ile Japonya’dan Jun Abe, Columbia Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Tom Roma’nın da aralarında olduğu 28 yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak. Festivalde Türkiye’den ise, aralarında Ozan Sağdıç, Murat Germen, Yusuf Darıyerli, Gökşin Varan, Kerem Yücel gibi isimlerin bulunduğu 25 fotoğraf sanatçısı yer alıyor.

Onur kurulunu Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yanı sıra Ara Güler, Güler Ertan, Halim Kulaksız, Ozan Sağdıç ve Mehmet Bayhan’ın oluşturduğu Fotoistanbul’un sanat yönetmenliğini Gültekin Çizgen üstleniyor. Küratörlüğünü Attila Durak, Hüseyin Yılmaz ve Jason Eskenazi’nin üstlendiği Fotoistanbul 1. Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin; koordinatörlüğünü Utku Kaynar, danışmanlığını ise Rıza Erdeğirmenci yürütüyor.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.