Fotoğraftan beğen internetten çağır

T24

Polisi müşteri sandılar



Antalya’da Döşemealtı İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı sivil polisler, internetteki bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları erkeklerle fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlara ve onları erkeklere pazarlayan 2 kişiye ulaştı. Pazarlık yaptıkları kadınlarla, her biri için gecelik 500’er dolara anlaştı.Ukrayna uyruklu Tetiana V. (25) ve Anastasia U. (20) ile Moldova uyruklu Ecaterina C.’yi (24) erkeklere pazarladığı iddia edilen Mahir Can (30) ve Ali Rıza Yıldırım (26), müşteri sandıkları sivil polislere 3 kadını götürdü. Şüpheliler, kadınları teslim edip paralarını aldıkları sırada kimliklerini açıklayan polisler tarafından gözaltına alındı. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan kadınlar, ülkelerinde mankenlik ve fotomodellik yaptıklarını söyledi. 3 kadın ülkelerine gönderilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü misafirhanesine gönderildi.