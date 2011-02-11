Fotoğraftan beğen internetten çağır

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Yaşam

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İnternette tanıştıkları erkeklere fotoğraflarını gönderip para karşılığında cinsel ilişkiye girdiler...

11 Şubat 2011 02:00

T24 - İnternette tanıştıkları erkeklere fotoğraflarını gönderip para karşılığında cinsel ilişkiye giren yabancı uyruklu 3 kadın ile kadınları pazarladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Antalya’da Döşemealtı İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı sivil polisler, internetteki bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları erkeklerle fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlara ve onları erkeklere pazarlayan 2 kişiye ulaştı. Pazarlık yaptıkları kadınlarla, her biri için gecelik 500’er dolara anlaştı. 



Fotoğraftan beğen internetten çağırPolisi müşteri sandılar

Ukrayna uyruklu Tetiana V. (25) ve Anastasia U. (20) ile Moldova uyruklu Ecaterina C.’yi (24) erkeklere pazarladığı iddia edilen Mahir Can (30) ve Ali Rıza Yıldırım (26), müşteri sandıkları sivil polislere 3 kadını götürdü. Şüpheliler, kadınları teslim edip paralarını aldıkları sırada kimliklerini açıklayan polisler tarafından gözaltına alındı. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan kadınlar, ülkelerinde mankenlik ve fotomodellik yaptıklarını söyledi. 3 kadın ülkelerine gönderilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü misafirhanesine gönderildi.




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