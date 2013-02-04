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Yaşam

Fotoğraftaki gazeteci Çağdaş Kaplan değil!

KCK basın davasında, 'Konya'nın Kandil kasabası tabelası altında fotoğrafı var' denilen kişinin DİHA muhabiri Çağdaş Kaplan olmadığı ortaya çıktı

04 Şubat 2013 18:12

İstanbul'da, KCK'dan yargılanan tutuklu gazetecilerin duruşmasında ortaya çıkan skandalda, tutuklu gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında iddianamede yer alan "Konya'nın Kandil kasabası altında fotoğraf çekildi" yönündeki suçlamanın gerçekdışı olduğu ortaya çıktı.

 

'Mahkeme heyeti fotoğrafı verdi, skandal ortaya çıktı'

 

Mahkeme Başkanı Ali Alçık'ın okuduğu evraklar arasında 1,5 yıldır tutuklu olan Çağdaş Kaplan'ın iddianamede, 'Konya'nın Kandil kasabası tabelası altında fotoğraf çektirmek' gibi suçlanmasına neden olan fotoğraf da bulundu. Gazeteci Kaplan'ın avukatları, söz konusu fotoğrafın davanın ek klasörlerinde yer almadığını belirterek bu iddiaya neden olan fotoğrafı mahkeme heyetinden talep etti. Mahkeme heyeti, talep üzerine fotoğrafı avukatlara ulaştırdı. 'Kandil tabelası altında fotoğraf çektirmek' suçundan tutulu bulunan Kaplan'ın, fotoğraftaki kişi olmadığı anlaşıldı.

 

'Kaplan: Hayatımda hiç Konya'ya gitmedim'

 

Gazeteci Kaplan da 14 Mayıs 2012'de ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde bahsi geçen iddiayla ilgili olarak hayatında hiçbir zaman Konya’ya gitmediğini, soruşturmada fotoğrafın da kendisine gösterilmediğini söylemişti.

 

'Kırsalı kastediyor'

 

Çağdaş Kaplan hakkında yer alan suçlama şu şekilde: "DİHA (Dicle Haber Ajansı)'nın Ankara İli Çankaya ilçesi Kızılay Mithatpaşa Caddesi'nde yapılan aramada sabit diskten çıkan 101376805 fotoğrafta 'Çağdaş Kaplan'ın PKK/KCK terör örgütünün Kandil kampını ima ederek Konya ili Cihanbeyli ilçesi Kandil kasabası çıkışında bulunan 'KANDİL' yazılı karayolu tabelasının önünde zafer işareti yaparak fotoğraf çektirdiği tespit edilmiştir. Şahsın bu fotoğraftaki maksadının PKK/KCK terör örgütünün kırsal merkezini kastederek 'Kandil' tabelası önünde PKK/KCK terör örgütünün işaretini yapmak olduğu değerlendirilmiştir."

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