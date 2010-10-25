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Yaşam

FOTOĞRAFLARLA PARLAMENTO ANTALYA'DA ANTALYA (A.A)

25 Ekim 2010 21:24

-FOTOĞRAFLARLA PARLAMENTO ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 25.10.2010 - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından, TBMM'nin 90. yılı nedeniyle Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla hazırlanan ''Parlamentonun 90. Yılı Fotoğraf Sergisi'' Antalya'da açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Cumhuriyet Meydanı'ndaki fotoğraf sergisinin açılışına Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Şennur Erdoğan, TFMD Başkanı Rıza Özel ile çok sayıda gazeteci katıldı.  Rıza Özel, 26 yıllık derneğin önemli çalışmalara imza attığını belirterek, Parlamentonun 90. yılında 90 fotoğrafın bulunduğu sergiyi halkla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Özer, Anadolu Ajansı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinden derlenen fotoğrafları Ankara'dan sonra ilk kez Antalya'da sergilediklerini vurgulayarak, sergide 79 fotoğrafın yer aldığını bildirdi. Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman da, TFMD'ye, Cumhuriyet tarihinden, Parlamentodan 90 yıllık kesiti fotoğraflarla hatırlatma çabası gösterdikleri için teşekkür etti. Serginin Cumhuriyet haftasında açılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Seyman, ''Parlamenter demokrasimizi ve Cumhuriyet tarihimizi yeniden onur verici kesitleriyle hatırlatacak olması son derece önemli. Tarihimizi eşsiz güzelliklerini hatırlatma şansını verdikleri için TFMD, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor, kutluyorum'' diye konuştu. Antalya Büyükşehir Mustafa Akaydın ise, belediye olarak kültürel etkinlere destek verdiklerini belirterek, ''Antalya gibi demokrasinin beşiği bir kente Parlamento fotolarından oluşan bir sergi çok yakışır. Hepimiz parlamenter demokrasiye gönül vermiş bir kentin mensuplarıyız, sonuna kadar da parlamenter demokratik rejimin sahipleriyiz'' dedi.  Akaydın, TFMD ve TBMM'ye böyle bir sergiyi organize ettikleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılırken, davetliler fotoğrafları ilgiyle inceledi. Sergi 1 Kasıma kadar Cumhuriyet Meydanında gezilebilecek.

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