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(fotoğraflarla yeniden) ŞİŞLİ'DE BİR KADIN ERKEK ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

  Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) Şişli'de, bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti

27 Ocak 2018 14:48

 

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)
Şişli\'de, bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti. 
Olay, saat 17.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Babil Sokak 78 numaralı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Gürcü asıllı olduğu öğrenilen Janet  Xonelidze adlı kadınla erkek arkadaşı Orhan Atıç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında, Xonelidze, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak Atıç\'a ateş etti. Atıç, olay yerinde hayatını kaybederken, Janet Xonelidze, aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayarak ateşledi.  
Janet Xonelidze\'nin aynı binada yaşayan kızı tabanca sesini duyar duymaz annesinin yaşadığı daireye koştu. Annesi ve Orhan Atıç\'ın kanlar içinde yerde yattığını gören kadın, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelerek incelemede bulunan sağlık ekipleri Xonelidze ile Atıç\'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Annesinin ölümü nedeniyle sinir krizleri geçiren kadını yakınları teselli etmeye çalıştı. 
Mahalle sakinin Ali Turan İldem, \"Son birkaç gündür morali bozuktu. Komşu olarak iyi bir insandı. Bugün kendisini 3 gibi gördüm. Köpeklerini içeriye almasını söyledim. İçeriye alacağını söyledi. Olay anlatılana göre kasap Orhan diye bir şahsı vuruyor. Ondan sonra kendisini vuruyor. Sebebini bilmiyoruz\' diye konuştu. 
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

Görüntü Dökümü
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-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Kızının sinir krizleri geçirmesi
-Sokaktan detay görüntü
-Evden detay görüntü
-Olay yeri inceleme polislerinden detay görüntü
-Cesetleri evden çıkması ve gidişi
-Atıç\'ın fotoğrafı
-Janet  Xonelidze fotoğrafı
-Genel ve yakın detaylar

27.01.2018 - 00.22 Haber Kodu : 180127001

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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