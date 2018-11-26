(Fotoğraflarla yeniden) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi
Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi
26 Kasım 2018 18:38
Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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