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(Fotoğraflarla yeniden) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

  Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi

26 Kasım 2018 18:38

 

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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