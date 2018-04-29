Fotoğraflarla: Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Greenpeace'in organize ettiği ziyaret, Avrupa Birliği'nin (AB) Antarktika'nın koruma altındaki bölge ilan edilmesi çağrısı kapsamında yapıldı.

İklim değişikliğiyle mücadele eden çevreciler buradaki deniz canlıları için güvenli bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.

Fotoğrafçı Meneghini 4 günlük gezisi sırasında balinaları, penguenleri ve dev buzulları objektifine aldı.

AB'nin Weddell Denizi'nin koruma alanı yapılması için verdiği teklif, 1.8 milyon kilometrekarelik alanda canlıların doğal yaşam alanlarını kapsıyor.

Teklif kabul edilir ve başarılı olursa, gezegenimizin en büyük koruma alanı burası olacak.

İklim değişikliği, hava kirliliği ve vahşi yaşamda balıkçılığın sonuçlarını göstermek isteyen ekip, Şili'nin Punta Arenas liman kentinden yolculuklarına başlamış.

Greenpeace'ten Tom Foreman, seyahati organize eden grubun lideri.

Foreman, "Kıta, Antarktika Anlaşması kapsamında zaten koruma altında ama kıtanın çevresindeki sularda çok sayıda ihlal yaşanıyor. Buradaki çok sayıda türü korumak her yönden krik ve burayı koruma fırsatı kaçırılmamalı" diyor.

Grubun yakaladığı tek kıta sakinleri penguenler değil. Helikopterden çekilen bu fotoğrafta foklar da görülüyor.

Seyir ekibinin güzergahındaki bölgelerden bazıları Curverville Adası, Half Moon (Yarımay) Adası, Danco Adası, Neko Limanı ve Hero (Kahraman) Koyu.

Seyir ekibi Deception Adası'nı, yani Antarktika'da aktif bir volkanın bulunduğu kalderayı da ziyaret etmiş. Kaldera, volkanik faaliyetler sonucunda yanardağın eteğinde oluşan çöküntüler anlamına geliyor.

Adada çok sayıda küçük mezarlık ile eski balina avcılığı fabrikalarına rastlanmış.

Alexandre Meneghini, "Düşünülenin aksine Antarktika, yaşamla dolu. Penguenler, deniz kuşları, farklı balina ve fok türleri sürekli görülebiliyor" diyor.

Meneghini sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Penguenlerle karşılaşmalarım harikaydı ve unutulmaz anlar listeme girdiler.

"İnsanları avcı gibi görmüyorlar. Eğer fazla hareket etmezseniz de birkaç saat içinde size teslim oluveriyorlar. Köpeğimi de sayarsak, dünyanın en tatlı şeyleri olabilirler."

Uzun süren Antarktika ziyaretinde Meneghini, kıtanın medeniyetten uzak olduğuna ikna olmuş.

"Ama buralar el sürülmemiş yerler değil" diyen fotoğrafçı, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Fotoğraflarımın hiçbiri, ilk elden orda tanık olduklarımı yeterince anlatamıyor."

Tüm fotoğraflar: Alexandre Meneghini/Reuters