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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Samanyolu Galaksisi

Dünya, Güneş Sistemi'nin, Güneş Sistemi ise Samanyolu Galaksisi'nin içinde yer alıyor. Malezyalı fotoğrafçı Grey Chow, Güney Asya'nın farklı bölgelerinde geceleri gökyüzünü görüntüledi.

13 Aralık 2016 12:32

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Bromo volkanının üstünde yıldızlar girdaba girmiş gibi görünüyor.

Bu hızlandırılmış fotoğraf, Malezyalı fotoğrafçı Grey Chow tarafından çekildi. Chow Güney Asya'nın farklı bölgelerinde geceleri gökyüzünü görüntüledi.

Samanyolu'nun altında terk edilmiş bir tekne. Bu fotoğrafı Chow yaşadığı şehir Terengganu'ya dönerken çekti. Terengganu Güney Çin Denizi'ne bakıyor.

Burada Samanyolu Malezya'nın Cameron dağlık bölgesindeki sebze çiftliğinin üstünde açıkça görülebiliyor.

Dünya Güneş Sistemi'nin içinde. Güneş Sistemi ise Samanyolu Galaksisi içinde yer alıyor. Güneş Sistemi Samanyolu'nun sarmal kollarından biri. Bir girdaba benziyor ve 100 milyar yıldızdan oluşuyor.

Aşağıdaki fotoğraf Endonezya'nın Kawah Ijen volkanlar bölgesini görüntülüyor. Güneş doğmadan az önce çekilen fotoğrafta kraterlerde yanan sülfür gazının yansıttığı mavi ışık görülüyor.

Chow Samanyolu'nu ilk gördüğünde bir filmin özel efektlerini görmüş gibi hissettiğini söylüyor.

Chow "Gerçek bir şeyi yakalamış olmak ve gökyüzünün gece vakti güzelliği müthiş" diyor.

Aşağıdaki fotoğraf Malezya'nın Borneo adasındaki Kinabalu Dağı'nın zirvesinden çekildi. Aşağıda bulutlar ve gökyüzünde yıldız tarlaları görülüyor.

Son fotoğraf da Kinabalu Dağı'ndan görülen manzara.

Chow tüm fotoğraf ekipmanıyla 8 km yol yürüyerek 4 bin 095 metre rakımdaki zirveye ulaştığını söylüyor.

Tüm fotoğrafların fikri mülkiyet hakkı saklıdır.

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