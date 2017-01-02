Fotoğraflarla: Nesli tükenen hayvanlar

Joel Sartore eşi Kathy'ye meme kanseri teşhisi konduğunda 15 yıldır National Geographic için vahşi doğa fotoğrafçılığı yapıyordu.

Üç çocuğu da olan Sartore, karısının radyasyon ve kemoterapi tedavisi sırasında yardımcı olabilmek için işinden bir yıl izin aldı.

Dünyayı dolaşıp fotoğraf çekmeye ara verdiği bu zamanda şimdiye kadar yaptıklarının yarattığı etkiyi düşünmek için zamanı oldu.

Sartore, "Nesli tükenen hayvanların durumunun iyiye gitmediğini gördükçe bunu değiştirmek için ne yapabileceğimi düşünmeye başladım" diyor.

Deneyimli fotoğrafçı, Nebraska'da bir hayvanat bahçesindeki tüysüz köstebek faresinin fotoğrafını çekerken aklına fotoğraf serisi fikrinin nasıl geldiğini anlatıyor.

Bu ufak hayvanı, arka planı siyah veya beyaz olan bir fotoğraf karesine yerleştirerek hayvanın profesyonel bir portresini çekmeyi düşünmüş.

Sartore, "Eğer hayvanlarla göz teması kurarsak, fotoğraflarını dikkatimizi dağıtmayan bir plana yerleştirerek çekersek ve bütün hayvanların boyutları eşit olursa, mesela bir fare, bir fil kadar kocaman ve harika gözükürse, insanların nesli tükenen hayvanların durumuyla daha çok ilgileneceğini düşündüm" diyor.

Sartore, eşi iyileşince tekrar yakınlarındaki hayvanat bahçelerinde fotoğraf çekmeye başladı.

National Geographic çalışanları da ona eşlik ederek set kurmasına yardım etti.

"Genelde hayvanlar öğle yemeklerini yemeye geldiklerini sanıyorlar, öyle de oluyor ama aynı zamanda ben fotoğraflarını çekiyorum."

Proje büyüdükçe National Geographic'teki editörlerin dikkatini çekti ve Sartore'den birkaç seri daha yapmasını istediler.

Şimdiye kadar 40 ülkede 6 bin türün fotoğrafını çeken fotoğrafçı, "Fotoğraflarını çektiğim çoğu hayvan, esaret altında doğup büyümüş oluyor ve bakıcıları hayvanların duygu durumlarını gayet iyi biliyor" diyor.

Fotoğraf serisi, 'The National Geographic Photo Arc' ismini aldı ve Sartore'nin portreleri National Geographic dergisinin kapaklarında, hatta Birleşmiş Milletler binasında, New York'taki Empire State binasında ve Vatikan'da kullanıldı.

Çekimlerde zorlanmadığını belirten fotoğrafçı, "Bazen agresif hayvanlara denk gelebiliyorum ama genelde çekimler çok rahat gidiyor" diyor.

Bu yıl Sartore dünyada son kalan saçak bacaklı ağaç kurbağası Toughie'nin fotoğrafını çekti.

Toughie 2005 yılında Panama'da, ölümcül bir mantar olan chytrid mantarından korunmak için çevreciler tarafından yakalanmıştı.

Çevreciler onu Georgia'daki Atlanta Botanik Bahçelerine getirdiler ve Toughie burada dişi kurbağalarla çiftleşti, ancak iribaşlarından hiçbiri hayatta kalmadı ve tüm dişi kurbağalar öldü.

Sartore, Toughie ölmeden kısa bir süre önce portresini çekmeyi başardı.

Sartore Toughie'nin neslinin tükenmesiyle ilgili, "Onun hakkında her sunumumda konuşuyorum çünkü insanların onun neslinin tükenmesi hakkında üzülmesini değil, hayvanları umursamak için ilham almalarını umuyorum" diyor.

Sartore son beyaz gergedanlardan biri olan Nabire'nin de fotoğrafını çekmeyi başarmış.

Çek Cumhuriyeti'ndeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan gergedan için Sartore, "Tam zamanında yakaladık onu. Uyurken çok güzel bir portresini çektim, hayatının son zamanlarında sürekli uyuyordu."

Nabire, bir hafta sonra öldü.

Nabire öldükten kısa bir süre sonra San Diego'da başka bir beyaz gergedan da ölünce, bu türden dünyada yalnızca üç tane kaldı ve hepsi koruma altında Kenya'da yaşıyor. Ancak çok yaşlı oldukları için çiftleşemiyorlar.

Sartore, "Yalnızca küçük hayvanların nesli tükenmiyor ne yazık ki, büyük hayvanlar da tükeniyor" diyor.

Sartore'nin projesinin amacı 12 bin türü fotoğraflamak ve gelecek nesillere bir kaynak bırakmak. Ayrıca başka hayvan nesillerinin tükenmesini önlemek.

Kutup ayıları, kaplanlar gibi büyük hayvanların nesillerinin tükenmesinden insanların genelde haberdar olduğunu söyleyen Sartore, "Fotoğraflarını çektiğim hayvanların neredeyse yüzde 80'inin nesli kurtarılabilir. İnsanların onların varolduğunu bilmesi ve onlara aşık olması gerekiyor, ki yardım etmek istesinler" diyerek daha ufak hayvanlara dikkat çekmek istediğini belirtiyor.

Sartore, 'Photo Ark'ın amacı küçük büyük tüm bu yaratıkların varlığını insanlara hatırlatmak. Bu yaratıkları kurtarmak insanların elinde, sağlıklı bir dünyaya sahip olabilmek için bazı şeyleri kurtarmamız gerekli" diyor.