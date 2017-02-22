Fotoğraflarla: Minyatür dünyalar

Sanatçı Joshua Smith, Sydney'den Los Angeles ve Hong Kong'a binaların küçük modellerini yaptı. Modellerdeki eskimiş afişlerden, sigara izmaritlerine kadar her ayrıntı yer alıyor.

Bu minyatür modelde, San Fransisco'nın Tenderloin semtindeki Willow Caddesi'nde bulunan bir bina görülüyor.

Bu konteynerin aslı, Syndey'deki Haymarket'ta.

Bu bina Sydney'deki Çin Mahallesi'nde yer alıyor ve gece de görülebilmesi için LED ışıklarla donatıldı. Smith'in minyatür modelinde dışarı bırakılan çöp torbaları bile görülüyor.

Smith'in çalışmaları 25 Mart'a dek New York'taki Muriel Guepin Galerisi'nde görülebilir.