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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Manchester yaralarını yardım konseriyle sarmaya çalıştı

İngiltere'nin Manchester şehrinde 22 Mayıs'ta Ariana Grande konseri sırasında gerçekleştirilen saldırının kurbanları için düzenlenen yardım konserinde 50 bin müzik dinleyicisine birlik mesajı verildi. Konserde Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Katy Perry, Col

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Manchester şehrinde 22 Mayıs'ta Ariana Grande konseri sırasında gerçekleştirilen saldırının kurbanları için düzenlenen yardım konserinde 50 bin müzik dinleyicisine birlik mesajı verildi.

Saldırının ardından bu sefer Manchester'daki Old Trafford Stadyumu'na dönen Ariana Grande'nin yanı sıra Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Liam Gallagher ve Justin Bieber de konserdeydi.

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Grande, sahneye çıktıktan sonra müzikseverlere, "Buraya geldiğiniz, bu kadar sevgi dolu ve güçlü olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.

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Saldırının anıları hala çok taze olsa da Manchester Arena'daki konsere gelenlerin tekrar yardım konserine de akın ettiği görüldü.

Stada gelen çok sayıda yaralı da vardı.

Manchester Arena'ya gitmesine rağmen 'One Love Manchester' adıyla düzenlenen konsere de gelen 15 yaşındaki Ciara Lynch, "Açıkçası gelmeden önce çok da fazla düşünmedim" dedi.

Kendisiyle yaşıt olan arkadaşı Lauren Bromelow ise konserdeki herkesin 'bir aile olarak bir araya' geldiğini söyledi.

Yoğun güvenlik önlemleri sayesinde gelmeye karar verdiğini söyleyen 25 yaşındaki Sarah Stones, her duygusal şarkıda sarsıldıklarını aktardı.

23 yaşındaki arkadaşı Jamal Iddi ise saldırının şehirde yaşayan herkesi etkilediğini söyledi.

Akşamın sonunda Grande diğer sanatçılarla beraber 'One Last Time' ve 'Somewhere Over the Rainbow' şarkılarını söyledi.

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