Fotoğraflarla Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayatı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/A306/production/_89843714_hi006475161.jpg" alt="Prens Philip, 1977" width="660" height="506" /><footer>BBC</footer>\n<figcaption>Edinburgh Dükü Prens Philip, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda 10 Haziran 1921'de doğdu. Soy ağacında, Danimarka, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık Kraliyet ailelerinin üyeleri bulunuyor.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/1DC4/production/_117202670_365d2591-b010-4ad2-aaa8-96a964185179.jpg" alt="Prens Philip eğitimine Fransa St-Cloud'daki MacJannet Amerikan okulunda başladı. Prens Philip (soldan ikinci) bu fotoğrafta okul arkadaşlarıyla görülüyor." width="660" height="506" /><footer>Getty Images</footer>\n<figcaption>Prens Philip eğitimine Fransa St-Cloud'daki MacJannet Amerikan okulunda başladı. Prens Philip (soldan ikinci) bu fotoğrafta okul arkadaşlarıyla görülüyor. Prens Philip yedi yaşındayken, Mountbatten ailesinden akrabalarıyla yaşamak için İngiltere'ye gitti. İlkokulu İngiltere'nin Surrey kentinde okudu.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/ED34/production/_89842706_03b8b8a4-8bc8-44a6-969f-3cec884d15b5.jpg" alt="Prens Philip" width="660" height="1091" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Daha sonra eğitimin öncülerinden Kurt Hahn'ın İskoçya'nın kuzeyinde kurduğu Gordonstoun'daki yatılı okula gitti, burada spor eğitimlerinde büyük başarı gösterdi.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/B848/production/_117367174_gettyimages-3425335.jpg" alt="Bu fotoğrafın, Prenses Elizabeth (soldan üçüncü) ile o dönem bahriyeli olan Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip'in (arkada beyaz kepiyle) birlikte görüldüğü ilk fotoğraf olduğuna inanılıyor. Bu fotoğraf, 23 Temmuz 1939'da Dartmouth'taki Kraliyet Deniz Harp Okulu'nu ziyaret sırasında çekildi." width="660" height="371" /><footer>Getty Images</footer>\n<figcaption>Bu fotoğrafın, Prenses Elizabeth (soldan üçüncü) ile o dönem bahriyeli olan Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip'in (arkada beyaz kepiyle) birlikte görüldüğü ilk fotoğraf olduğuna inanılıyor. Bu fotoğraf, 23 Temmuz 1939'da Dartmouth'taki Kraliyet Deniz Harp Okulu'nu ziyaret sırasında çekildi.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/13B54/production/_89842708_pa-1114306.jpg" alt="Edinburgh Dükü, Deniz Harp Okulu Portsmouth" width="660" height="863" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>İkinci Dünya Savaşı döneminde Prens Philip HMS Valiant savaş gemisinde deniz subay adayı olarak görev yapıyordu. 1941'de İtalyan filosu Yunanistan açıklarında ışıldak yakılması talimatını verdi, bu talimatla düşman mevkileri aydınlandı. Prens Philip'in adı sonradan çekilen telgraflarda da geçiyordu.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/11890/production/_89842817_pa-4472684.jpg" alt="Prens Philip ile Prenses Elizabeth'in nişanlandığı 1947 yılı Temmuz ayında resmi olarak duyuruldu." width="660" height="845" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Prens Philip ile Prenses Elizabeth'in nişanlandığı 1947 yılı Temmuz ayında resmi olarak duyuruldu.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/5928/production/_89842822_pa-25969917.jpg" alt="Prenses Elizabeth, ve Prens Philip 20 Kasım 1947'de Buckingham Sarayı'nda" width="660" height="709" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Çift, aynı yıl 20 Kasım'da evlendi.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/6A28/production/_117367172_gettyimages-613467942.jpg" alt="Edinburgh Dükü su kayağından atlarken" width="660" height="371" /><footer>Getty Images</footer>\n<figcaption>Edinburgh Dükü 1951 yılında, Türkiye Marmaris'te su kayağından atlarken böyle görüntülenmişti. Bu fotoğraf, HMS Magpie gemisindeki son görevi sırasında çekildi.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/10954/production/_89842976_pa-16832070.jpg" alt="Prens bu fotoğrafta, Cowdray Park'ta düzenlenen Roehampton Kupası'nda polo oynarken görülüyor. Prens, Birleşik Krallık'ta önde gelen polo oyuncularından biriydi." width="660" height="592" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Prens bu fotoğrafta, Cowdray Park'ta düzenlenen Roehampton Kupası'nda polo oynarken görülüyor. Prens, Birleşik Krallık'ta önde gelen polo oyuncularından biriydi.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/22DC/production/_89842980_pa-4912109.jpg" alt="Dük, ayrıca iyi bir kriket oyuncusuydu. Bu fotoğrafta, İngiltere'nin eski Milli yıldızlarından oluşan takımıyla birlikte görülüyor." width="660" height="371" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Dük, ayrıca iyi bir kriket oyuncusuydu. Bu fotoğrafta, İngiltere'nin eski Milli yıldızlarından oluşan takımıyla birlikte görülüyor.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/70FC/production/_89842982_pa-11982608.jpg" alt="Kraliçe ve Philip çocuklarıyla" width="660" height="506" /><footer>BBC</footer>\n<figcaption>Dük ve Kraliçe'nin dört çocuğu var. Soldan sağa, Edward, Andew, Anne ve Charles. Fotoğraf 1960'lı yıllarda çekildi.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/1626E/production/_89843709_pa-4928933.jpg" alt="Çift, evliliklerinin 25. yıl dönümlerini Balmoral'da çiftlik ziyaretiyle kutladı." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Çift, evliliklerinin 25. yıl dönümlerini Balmoral'da çiftlik ziyaretiyle kutladı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/10A26/production/_89843186_pa-10253862.jpg" alt="Kraliçe, 1977'de tahta çıkışının 25. yıl dönümünü kutladı. Kraliçe ve Prens Philip bu fotoğrafta, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Gisborne Rugby Park'ta, aynı yıl Şubat ayında Yeni Zelanda Kraliyet Polinezya Festivali açılış töreninde Maori Kahu-Kiwi geleneksel kıyafetleriyle görülüyor." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Kraliçe, 1977'de tahta çıkışının 25. yıl dönümünü kutladı. Kraliçe ve Prens Philip bu fotoğrafta, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Gisborne Rugby Park'ta, aynı yıl Şubat ayında Yeni Zelanda Kraliyet Polinezya Festivali açılış töreninde Maori Kahu-Kiwi geleneksel kıyafetleriyle görülüyor.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/BF1C/production/_89842984_pa-11734526.jpg" alt="Aynı yıl Kraliyet çifti, Barbados kıyılarına yaklaşan Concorde'u selamlarken görülüyor." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Aynı yıl Kraliyet çifti, Barbados kıyılarına yaklaşan Concorde'u selamlarken görülüyor.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/98DE/production/_89843193_pa-1120490.jpg" alt="Lord Louis Mounbatten'ın cenaze töreninden. 5 Temmuz 1979" width="660" height="419" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Kraliçe'nin kuzeni Lord Louis Mountbatten, Ağustos 1979'da IRA'in İrlanda'da düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Edinburgh Dükü, ölüm haberi üzerine, otobüs şoförleri şampiyonasının düzenlendiği Fransa'nın kuzeyi Normandiya'dan İngiltere'ye döndü.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/4ABE/production/_89843191_pa-8156058.jpg" alt="Edinburg Dükü, Kanha'da bir filin üstünde, 1983" width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Doğa ve doğal yaşamın korunması Edinburgh Dükü'nün en büyük tutkuları arasındaydı. Dük, daha sonra adı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) dönüşen Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın uluslararası başkanlığını yaptı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/11F3E/production/_89843537_pa-1132258.jpg" alt="Edinburg Dükü, 1985'te, Prens William ve Prens Harry'nin de aralarında bulunduğu ailesiyle. Aile, Buckingham Sarayı'ndan'Trooping the Colour' adlı askeri töreni izliyor." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Edinburgh Dükü, 1985'te, Prens William ve Prens Harry'nin de aralarında bulunduğu ailesiyle. Aile, Buckingham Sarayı'ndan'Trooping the Colour' adlı askeri töreni izliyor.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/11B6/production/_89843540_pa-1026240.jpg" alt="Dük, 1996'da Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'ya İngiltere ziyaretinde eşlik etti. Resmi ziyaretin ilk gününde Atlı Süvarilerin Geçiş Töreni düzenlendi." width="660" height="480" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Dük, 1996'da Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'ya İngiltere ziyaretinde eşlik etti. Resmi ziyaretin ilk gününde Atlı Süvarilerin Geçiş Töreni düzenlendi.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/ADF6/production/_89843544_pa-1590283.jpg" alt="Prens Philip, 60 yıldan uzun bir süre tahtta kalan Kraliçe'yi destekledi, hep yanında oldu. 2002'de çekilen bu fotoğrafta da çift, Kraliçe'nin tahttaki 50. yılı kutlamalarında görülüyor." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Prens Philip, 60 yıldan uzun bir süre tahtta kalan Kraliçe'yi destekledi, hep yanında oldu. 2002'de çekilen bu fotoğrafta da çift, Kraliçe'nin tahttaki 50. yılı kutlamalarında görülüyor.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/1144E/production/_89843707_pa-9184855.jpg" alt="Prens,1956'da Edinburg Dükü Ödül programını kurdu. Program gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için başlatıldı. Bu fotoğraf da Holyroodhouse'da 2010 yılında çekildi." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Prens,1956'da Edinburgh Dükü Ödül programını kurdu. Program gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için başlatıldı. Bu fotoğraf da Holyroodhouse'da 2010 yılında çekildi.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/2DD6/production/_89843711_pa-2466537.jpg" alt="Dük, ilerleyen yaşlarında da spor etkinliklerine katılmaya devam etti. 2005'te at arabası sürme yaşına da katıldı." width="660" height="439" /><footer>PA</footer>\n<figcaption>Dük, ilerleyen yaşlarında da spor etkinliklerine katılmaya devam etti. 2005'te at arabası sürme yaşına da katıldı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/7BF6/production/_89843713_gettyimages-157652213.jpg" alt="Prens Philip'in torunu Prens William ve Catherine Middleton'ın 2011'deki düğünlerinde Buckingham Sarayı balkonunda bütün aile halkı selamlamıştı." width="660" height="236" /><footer>AFP</footer>\n<figcaption>Prens Philip'in torunu Prens William ve Catherine Middleton'ın 2011'deki düğünlerinde Buckingham Sarayı balkonunda bütün aile halkı selamlamıştı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/44D4/production/_117202671_8c836aaf-d429-45d8-9cb7-016aec8209ea.jpg" alt="On iki ay sonra, Prens Philip, 3 Haziran 2012'de Kraliçe'nin tahttaki 60. yılı kutlamalarında Kraliçe'ye eşlik etti. Ama kutlamalar için 4 Haziran'da yapılması planlanan konser öncesi, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı." width="660" height="371" /><footer>AFP</footer>\n<figcaption>On iki ay sonra, Prens Philip, 3 Haziran 2012'de Kraliçe'nin tahttaki 60. yılı kutlamalarında Kraliçe'ye eşlik etti. Ama kutlamalar için 4 Haziran'da yapılması planlanan konser öncesi, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/6BE4/production/_117202672_922463a7-2a26-441e-9550-e346180769ae.jpg" alt="Prens Philip, iyileştikten sonra Birleşik Krallık Binicilik Takımı'nı izlemek için Prenses Anne'a eşlik etti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan biniciler arasında Prens Philip'in büyük torunu Zara Phillips de vardı." width="660" height="660" /><footer>Getty Images</footer>\n<figcaption>Prens Philip, iyileştikten sonra Birleşik Krallık Binicilik Takımı'nı izlemek için Prenses Anne'a eşlik etti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan biniciler arasında Prens Philip'in büyük torunu Zara Phillips de vardı.</figcaption>\n</figure>\n<hr />\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/EAF7/production/_117215106_c9fab67c-ef53-4157-8276-0e31dd960bed.jpg" alt="Prens Philip, Kraliçe'nin Taç Giyme Töreni'nin 60. yıl dönümü kapsamında Haziran 2013'te Westminster Abbey'de düzenlenen ayine katıldı." width="660" height="439" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Prens Philip, Kraliçe'nin Taç Giyme Töreni'nin 60. yıl dönümü kapsamında Haziran 2013'te Westminster Abbey'de düzenlenen ayine katıldı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/11207/production/_117215107_bf49bac7-1ed9-48ac-b7b2-9226c8065964.jpg" alt="Prens Philip, 2014 yılında da Kraliçe'ye Kuzey İrlanda turunda eşlik etti. Bu fotoğrafta, Belfast'taki Hillsborough Kalesi'nde ziyaretçi defterini imzalarken görülüyor." width="660" height="439" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Prens Philip, 2014 yılında da Kraliçe'ye Kuzey İrlanda turunda eşlik etti. Bu fotoğrafta, Belfast'taki Hillsborough Kalesi'nde ziyaretçi defterini imzalarken görülüyor.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/13917/production/_117215108_02ff2a56-5cb6-49e9-885e-9574bd1ed626.jpg" alt="Kraliçe 2. Elizabeth, 2015 yılında Edinburg Dükü eşliğinde, Windsor Kalesi'nde 70. Zafer Günü anmaları kapsamında meşale yaktı." width="660" height="406" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Kraliçe 2. Elizabeth, 2015 yılında Edinburgh Dükü eşliğinde, Windsor Kalesi'nde 70. Zafer Günü anmaları kapsamında meşale yaktı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/16027/production/_117215109_27708913-fe68-48bb-8e28-c2e1d17e4dd2.jpg" alt="Dük ve oğlu Charles, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Bowes-Lyon'ı (Ana Kraliçe) anmak için yapılan heykelin açılışının yapıldığı törende birlikte görülüyor. Heykel, Dorchester'da 2016'da dikildi." width="660" height="371" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Dük ve oğlu Charles, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Bowes-Lyon'ı (Ana Kraliçe) anmak için yapılan heykelin açılışının yapıldığı törende birlikte görülüyor. Heykel, Dorchester'da 2016'da dikildi.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/047F/production/_117215110_c7984f47-cb43-40c7-ace1-ca93a5befbcb.jpg" alt="Dük, Nisan 2017'de Bedforshire'deki ZSL Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nde filler için hazırlanan yeni bakım merkezinin açılışına katıldı. Mayıs'ta ise Kraliçe'ye tam destek vermeye devam edeceğini ama resmi kamu görevlerinden çekileceğini duyurdu." width="660" height="439" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Dük, Nisan 2017'de Bedforshire'deki ZSL Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nde filler için hazırlanan yeni bakım merkezinin açılışına katıldı. Mayıs'ta ise Kraliçe'ye tam destek vermeye devam edeceğini ama resmi kamu görevlerinden çekileceğini duyurdu.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/2B8F/production/_117215111_4b221fc0-95f3-4bb1-8fc1-0bbe831122ba.jpg" alt="Kraliçe ve Dük, 23 Mayıs 2017'de, Manchester'da Ariana Grance konserine düzenlene saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna birlikte katıldı." width="660" height="439" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Kraliçe ve Dük, 23 Mayıs 2017'de, Manchester'da Ariana Grance konserine düzenlene saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna birlikte katıldı.</figcaption>\n</figure>\n<figure><img src="https://c.files.bbci.co.uk/C3E7/production/_117215105_6bc9b845-dba3-4420-a2d0-c3fd5d036d76.jpg" alt="Prens Philip, 9 Nisan 2021'de hayatını kaybetti." width="660" height="405" /><footer>PA Media</footer>\n<figcaption>Prens Philip, 9 Nisan 2021'de hayatını kaybetti.</figcaption>\n</figure>\n<p>Fotoğrafların tüm hakları saklıdır.</p>\n</body>\n</html>