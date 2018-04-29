Fotoğraflarla: Kerkük ve Türkmenler

Erbil'den Bağdat'a uzanan ana yolun Kerkük girişi yakınlarında, yapımı henüz bitmiş devasa bir Peşmerge heykeli bulunuyor. IŞİD'le mücadelede ölen Peşmergeler için yapıldığı belirtilen 21 metrelik heykel, IKYB'de (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) bulunan bu türdeki en büyük heykel.

Kerkük merkezindeki Atlas Caddesi'ndeki bu heykel ise, 1959 yılında öldürülen Türkmen lider Ata Hayrullah'a ait. Heykelin yanında bugünlerde hem Türkmenlerin hem de IKYB Yönetimi bayraklarının asılmış olması dikkat çekiyor.

Kerkük kalesi, kadim kentin en önemli tarihi simgesi. Hayli bakımsız durumda olan kale, şehre yukarıdan bakıyor. Bugünlerde tarihi yapıya devasa bir IKYB bayrağı asılmış durumda.

Kent çarşısının hemen yanındaki bu köprünün adı Şehitler Köprüsü. 1959 yılındaki olaylar sırasında yaşamını yitirenler Türkmenler anısına, köprüye bu ad verilmiş. Kentin birçok noktasında olduğu gibi burada da IKYB bayrakları asılmış. Kentin birçok Türkmen ve Arap sakini bayrakları eleştiriyor.

Bu delik deşik bina, Cihad Oteli. IŞİD militanları 2016 yılında Kerkük'e sızdığında bu binaya girmiş ve iki gün burada boyunca yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Binanın ön cephesi bugün delik deşik durumda.

Kent merkezinde, çatışmalar sırasında yüzeyinde kurşun ve şarapnel delikleri açılmış bir güvenlik duvarı. Duvarın üzerinde farklı dillerde referandumda evet oyu verme çağrısı yapan yeni bir afiş ve İbrahim Tatlıses resminin göründüğü eski bir afiş yan yana duruyor.

Muharrem ayı nedeniyle Kerkük'ün ana caddelerinde, dört yanda, bölge sakini Şiilerin astıkları bayraklar var. Bu bayrağın üzerinde Hz. Hüseyin'in figürü ve şu ifade yer alıyor: 'Bir tek Hüseyin'e hizmet etmek onurdur, başkası zillettir. Hüseyin'e hizmet eden başını dik tutmayı öğrenmiştir.'

Kerkük'ün merkeze yakın bir caddesi üzerindeki bir noktada bulunan PKK ve Abdullah Öcalan bayrakları.

IKYB Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi'nin referandum için hazırladığı billboard afişleri.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak parlamentosu milletvekili Erşat Salihi, referandum sürecinde, Türkmenlerin var olduğunu göstermek için özellikle Bağdat'ta değil Kerkük'te bulunduğunu belirtiyor.

Irak Türkmen Cephesi'nin silahlı korumaları, biz fotoğraflarını çekerken Türkiye'de Ülkücü kesimin simgesi olan bozkurt işareti yapıyor.

Türkmen Milliyetçi Hak Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sami Kolsuz, Türkmenlerin mücadelesinde Türkiye'ye ve Türkiye'nin desteğine önem verdiklerini ancak kendilerinin Iraklı olduğunu ve bu mücadelenin Irak çerçevesinde verilmesi gerektiğini belirtiyor.

IŞİD'in 2016 yılında kente sızması arsından yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Türkmen polis Ercan Salihi'nin anısı için hazırlanan bir tabela. Salihi, çatışma sırasında öldükten sonra cesedi IŞİD'liler tarafından yakılmıştı.