Fotoğraflarla: Kanlı Ay tutulması

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 70 kilometre güneyindeki Poseidon Tapınağı.

Atina'daki Apollo tanrısı heykeli.

Fransa'non Strasburg kentinde, ABD'li sanatçı Jonathan Borofsky'nin heykeli ve ay.

Ay Tutulması İsviçre Alpleri'nde tüm çıplaklığııyla izlendi.

Konya'dan bir görüntü.

Ankara kalesi.

İstanbul'da ay tutulması.

Ay, Abu Dabi'deki Büyük Şeyh Zayed Camii'nin minareleri 'arasında'.

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'in sakinleri, şehir içinden ay tutulmasını izledi.

Tayvan'da teleskopla ay tutulmasını izleyenler.

Aşağıda ise fotoğraflarını BBC'yle paylaşan bazı BBC takipçilerinin çektikleri var. Alttaki kare Dubai, ortadaki ve en alttaki ise Mısır'ın başkenti Kahire'den.

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