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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: İstanbul Modern Galataport nedeniyle Tepebaşı'na taşınıyor

Fransız haber ajansı AFP, binası Galataport nedeniyle yıkılacak İstanbul Modern'in taşınma sürecini fotoğrafladı. 18 Mart'ta kapılarını kapatan ve Mayıs'ta Tepebaşı'na taşınacak İstanbul Modern'in üç yıl sonra eski yerine taşınması bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

2004 yılında Karaköy'deki 4 No'lu Antrepo'da açılan İstanbul Modern, Türkiye'nin önde gelen modern sanat müzeleri arasında yer alıyordu.

Dünyanın da ilgisini çeken müze, Newsweek dergisinin 2005 yılında İstanbul'u "dünyanın en havalı şehirlerinden biri" seçmesinde etkili olmuştu.

Galataport projesi nedeniyle binası yıkılacak olan İstanbul Modern 18 Mart'ta kapılarını kapatmıştı.

Müze, Mayıs'ta Beyoğlu Tepebaşı'ndaki eski Union Française binasında tekrardan açılacak.

AFP, bu süreçte eserlerin paketlenmesini belgelerken müzenin direktörü Levent Çalıkoğlu'yla da görüştü.

Müzenin 14 yıllık evinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu söyleyen Çalıkoğlu, "Önümüzde yeni bir gelecek var ve bizim de hedeflerimiz tamamen farklı olacak. Yeni binamız sanat dünyasına ve İstanbul'a yeni bir vizyon getirecek" dedi.

Galataport'un üç yıl sürmesi beklenen inşa sürecinin ardından İstanbul Modern eski yerine taşınacak.

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