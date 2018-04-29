Fotoğraflarla: IŞİD sonrası Musul'da bir yanda sevinç, bir yanda yıkım

Askerler sokaklarda IŞİD savaşçılarının geride bıraktıklarını ellerini almış, zaferlerini bir kez daha ilan ediyorlar.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise zafere rağmen Pazar günü de hava saldırılarını sürdürdü.

Ordu güçleri şimdi, binlerce sivilin güvenli bölgelere götürülmesi için yardım ediyor.

IŞİD'in arkasında bıraktığı tarihi kent Musul'un yeniden inşa edilmesi ise yıllar alacak.

Savaşın geride bıraktığı en büyük yıkım, IŞİD esareti altında geçirilen çocukluk yılları.

Musul'daki BBC muhabirlerinin izlenimlerine göre, çocuklar artık kurşun seslerine tepki vermeyecek kadar duyarsızlaşmış.

Musul'da IŞİD'in ardında bıraktıkları, yıkılan binalar ve kaybedilen yaşamlardan daha fazlası. Ailelerin bir yükü de, kaybettikleri yakınlarını arkalarında bırakmak.