Fotoğraflarla: Floyd Mayweather-Conor McGregor boks maçı

10. raunttaki bu zaferiyle, 40 yaşındaki ABD'li boksör Floyd Mayweather yenilgisiz 50 maçı geride bırakarak tarihe geçti.

Mayweather, daha önce yaptığı açıklamada final maçının son karşılaşması olacağını ve iki yıla yakın ringlere geri dönmeyeceğini söylemişti.

Boksörün maç başında 200 milyon dolar aldığı bilinse de, Las Vegas'a uzanan boks kariyeri 21 yıllık bir mücadeleyi ve sozlu bir çocukluk dönemini de kapsıyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde doğan boksör, yaşadıklarını şü sözlerle anlatıyor:

"Ben fakirlikten, yoksul bir mahalleden geliyorum. Şimdi milyarder arkadaşlarımla bir arada olduğumda onlarla anlaşamıyorum ve 'Evinde takılırsak olur' diyorum. Onlara 'bunlara nasıl sahip oldun söyle ki ben de yapayım' diyorum."

Fotoğraflar Getty Images'ten alınmıştır.