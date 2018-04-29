Fotoğraflarla: Edirne'de Bocuk Gecesi

Her yıl kutlanan Bocuk Gecesi bu yıl da renkli geçti.

Edirne'nin Keşan ilçesinin Çamlıca köyünde kadınlar yüzlerini korkutucu makyajlarla süsledi.

Sokaklara üzerleri beyaz örtülerle kaplı kuklalar yerleştirildi.

Maskeler takan insanlar, evlerin kapısını çalarak komşularını korkutmaya çalıştı.

Bocuk Gecesi'nin fotoğrafları, European Photopress Agency'den Sedat Suna'nın objektifine böyle yansıdı.

Gece boyunca sokakta ateşler yakıldı.

Bocuk Trakya bölgesinde kışın en soğuk gecesi anlamına geliyor.

Köy kahvesinde yüzlerini boyayanların yanı sıra makyaj yapmayanlar da vardı.

Fotoğraflar: Sedat Suna, European Photopress Agency