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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: 'Dünyanın foto muhabiri' Ara Güler'in objektifinden

Çarşamba akşamı 90 yaşında İstanbul'da hayata veda eden Ara Güler, "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" demişti. Duayen fotoğrafçı ve gazetecinin unutulmaz fotoğraflarından bazılarını derledik.

18 Ekim 2018 08:01

Çarşamba akşamı 90 yaşında İstanbul'da hayata veda eden Ara Güler, "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" demişti. 1961'de İngiltere'de yayımlanan Photography Annual'ın "dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri" dediği duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler'in unutulmaz fotoğraflarından bazılarını derledik.

Ara Güler bir seferinde İstanbul için "Eski şehirden hiçbir şey kalmadı. Şehrin estetiği değişti. Uygarlık ileriye gidiyor ama insanlar güzellik anlayışını kaybetti." demişti.

Güler'in fotoğrafları 1950'lerin, 60, 70'lerin İstanbulunu olduğu gibi korumuş birer sanat eseridir.

'Dünyanın foto muhabiri' Ara Güler hayatını kaybetti
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