T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Dünyanın en dik feniküleri İsviçre'de açılıyor

İsviçre'de yapımına 53 milyon dolar harcanan dünyanın en dik feniküler sistemi Schwyz-Stoos, Pazar günü açılıyor. Alp Dağları'nda 1738 metre yüksekliğinde raylı yöprü üzerinden 743 metreye kadar erişebilen feniküler, mimarların gözünde bir 'modern mühendi

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın en dik hattına sahip feniküler sistemi İsviçre'de açılıyor. Schwyz kantonundaki Stoos köyü yakınlarına inşa edilen Schwyz-Stoos adlı feniküler sistemi, bir modern mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor.

Tasarımıyla 'uzay çağından' gelmiş izlenimi veren raylı feniküler sistemi, 53 milyon dolara mâl oldu.

Stoos feniküleri, 14 yıllık yoğun çalışmanın ardından Pazar günü halkın hizmetine sunulacak.

Yolcular 1738 metre yüksekliğindeki raylı yöprü üzerinden, 743 metre yüksekliğe çıkabilecek.

Alp Dağları'nı saniyede 10 metre hızla diklemesine çıkacak olan trenin vagonları, fıçı şeklinde tasarlanmış.

Stoos köyünün deniz seviyesinden 1300 metre yüksek olduğunu düşünürsek, bu trene binmek İsviçre halkı ve turistler için maceralı bir deneyim olacak.

Başkent Zurich'in güneyine 50 km uzaklıktaki köyün nüfusu yaklaşık 100 kişiden ibaret.

En son İsviçre'nin Bern kentindeki Gelmerbahn feniküleri, en dik feniküler ray sistemi rekorunu kırmıştı.

Gelmerbahn'daki fenikülerin eğimi yüzde 106.

1902'de açılan İngiltere'nin East Cliff Lift feniküleri ise, yüzde 78 eğim derecesine sahip.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Schwyz-Stoos PazarAlp DağlarıDünyanınSchwyzStoosSchwyz-StoosPazarDağlarıZurichBernGelmerbahnEast Cliff Lift

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24