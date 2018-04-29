Fotoğraflarla: Dünyanın en dik feniküleri İsviçre'de açılıyor

Dünyanın en dik hattına sahip feniküler sistemi İsviçre'de açılıyor. Schwyz kantonundaki Stoos köyü yakınlarına inşa edilen Schwyz-Stoos adlı feniküler sistemi, bir modern mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor.

Tasarımıyla 'uzay çağından' gelmiş izlenimi veren raylı feniküler sistemi, 53 milyon dolara mâl oldu.

Stoos feniküleri, 14 yıllık yoğun çalışmanın ardından Pazar günü halkın hizmetine sunulacak.

Yolcular 1738 metre yüksekliğindeki raylı yöprü üzerinden, 743 metre yüksekliğe çıkabilecek.

Alp Dağları'nı saniyede 10 metre hızla diklemesine çıkacak olan trenin vagonları, fıçı şeklinde tasarlanmış.

Stoos köyünün deniz seviyesinden 1300 metre yüksek olduğunu düşünürsek, bu trene binmek İsviçre halkı ve turistler için maceralı bir deneyim olacak.

Başkent Zurich'in güneyine 50 km uzaklıktaki köyün nüfusu yaklaşık 100 kişiden ibaret.

En son İsviçre'nin Bern kentindeki Gelmerbahn feniküleri, en dik feniküler ray sistemi rekorunu kırmıştı.

Gelmerbahn'daki fenikülerin eğimi yüzde 106.

1902'de açılan İngiltere'nin East Cliff Lift feniküleri ise, yüzde 78 eğim derecesine sahip.