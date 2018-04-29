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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Dünyadan yılbaşı kutlamaları

Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Kore 2018'e girdi. Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkelerinde kutlanmaya başlayan yeni yıldan fotoğrafları derledik.

29 Nisan 2018 20:30

Pek çok ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.

Yazı yaşayan Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlamalar gündüz saatlerinden başladı.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'de 2018'in gelişi Sky Tower kulesinden atılan havai fişeklerle kutlandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde gökdelenler de havai fişek gösterilerinin birer parçası oldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde ise havai fişek gösterilerinin adresi ünlü opera binası ve çevresiydi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzunbeşinci binası olan Lotte World Tower da havai fişeklerle donatıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chattrapathi Shivaji Tren Garı da yılbaşı için aydınlatıldı.

Ada ülkesi Singapur da yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in sokaklarında yeni yılı Neol Baba kıyafetleriyle bekleyen motorcular vardı.

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