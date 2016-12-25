Fotoğraflarla dünyadan Noel kutlamaları

Papa Francis, Vatikan'da geleneksel Noel Ayini'ni yaptı. Papa buradkai konuşmasında, Noel'in gerçek anlamının materyalizmin gölgesinde kaldığında söyledi.

Pekin'de alışverişe çıkan bir anne ve kızı Pekin'de bir mağazada kurulan Noel ağacının önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Çin'de Noel kutlama geleneği bulunmuyor ancak mağazalar ve alışveriş merkezleri yılsonu satışlarını artırmak amacıyla Noel zamanı birçok kampanya düzenliyor.

Berlin'de 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Noel için Avrupa'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde düzenlenen ayin sırasında meydanda çok sayıda polis bekledi.

Güney yarıkürede olmasından dolayı Noel'in yaz mevsimine denk geldiği Avustralya'nın Sydney kentinde plajlar kutlamaların en gözde yerlerinden biri oluyor. Şu sıralar sıcak hava dalgasının etkisi aldında olan Avustralya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşmış durumda.

İsa Peygamber'in doğum yeri Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde bulunan Yeniden Doğuş Kilisesi'nde yapılan ayine bu yıl binlerce kişi katıldı.

Almanya'da Berliner Seehunde (Berlin Fokları) adlı yüzme kulübü, bu yıl da Noel baba kıyafetleriyle Orankesee Gölü'nde geleneksel Noel yüzüşünü gerçekleştirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Noel kutlamalarına da güvenlik kaygıları hakim oldu. Kiliselere girişte, ayine gelenler dedektörden geçirildi ve çantaları arandı.

İstanbul'daki İstiklal Caddesi üzerindeki St. Antuan Kilisesi'nde geleneksel Noel ayini düzenlendi.

Bir diğer geleneksel Noel yüzmesi Londra'daki Hyde Park'ta yapıldı. Serpentine Yüzme Kulübü üyeleri bu sene de yaklaşık 4 derece olan suda yüzmeyi ihmal etmedi.