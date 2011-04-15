Fotoğraflarla Doğu Ekspresi

T24 - MİHA muhabirleri Şubat ayı içerisinde Doğu Ekspresi’yle gerçekleştirdikleri Kars yolculuğunun ardından, izlenimlerini bir fotoğraf sergisiyle paylaşıyorlar. "Doğu Ekspresi, Kars, Ani" adlı fotoğraf sergisi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Yerleşkesi’nde, 15 Nisan 2011, Cuma günü, saat 18.00'de açılacak. Sergi, eski MİHA hocası 2001’de Kosova’da yitirdiğimiz Kerem Lawton’a adandı.





Anadolu’yu gezerek tanımaya çalışan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (MİHA) muhabirleri sergiyi şöyle değerlendiriyorlar:

“Biz Kars’a doğunun kış hallerini görmek için gittik. Yolculuk yaptığımız Doğu Ekspresi başlı başına bir fotoğraf projesiydi. Şubat ayı içerisinde Doğu Anadolu baştan başa karla kaplıydı. Yolculuk sırasında insanlarla tanıştık ve onların dertlerini dinledik. Kars kültürüyle bizi çok etkiledi, çünkü Türkler, Kürtler, Azeriler ve Terekemeler hoşgörüyle bir arada yaşıyorlar. Rusların Baltık tarzında inşa ettikleri binalar da Türkiye’de görülmesi gereken kültür öğelerinden… Karlar altında gezdiğimiz Ani antik kentinde Gürcü, Ermeni, Selçuklu, Osmanlı kültürlerini bir arada izledik. Bir yolculuğumuzdan da farklı insanlar olarak döndük.“

Büyük formattaki renkli fotoğraflarını, eski hocaları APTN yapımcısı Kerem Lawton’a adayan Mihalılar, “Geç olsa da, MİHA’da ders veren Kerem Lawton’u bir kez daha hatırlamak istedik ve sergimizi ona adadık. Aradan yıllar geçmesine rağmen MİHA’ya katkısı unutulamayacak cinstendir“ diye konuştular.







"Doğu Ekspresi, Kars, Ani" başlıklı sergide Kayıhan Güven, Burhan Kaya, Hatice Deniz, Semra Dursun, İrem Ahmetoğlu, Eray Aksoy, Merve Gökberk, Jivan Güner, Tolga Karagöz, İrem Ergül, Deniz Toprak, Deniz Cansever, Burak Bulutöz, Gülşen Şahin, Aykut İlhan, Sena Diren bulunuyor.







MİHA Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven, “Anadolu’da yapılan yolculuklardan, genç muhabirler dersler çıkarıyorlar, söz gelimi Kars’ta dört etnik grup hoşgörüyle yaşıyorlardı ve gazeteci adayları Kars’ın geçmişinde ne çok kültürün olduğuna tanıklık ettiler. MİHA bu tür yolculukları hep sürdürecek. Yaz aylarında yolumuzu Çukurova’ya düşüreceğiz” dedi.







(Miha) İrem Ergül

