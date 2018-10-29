/fotoğraflarla// Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışı için tören alanında

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"CAN\" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla Yeni Havalimanı\'nın terminal binasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada havalimanıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuklarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuarına gitti. Görevliler de Erdoğan\'a, günün anısına biniş kartı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına geçtikten sonra

davetlileri selamladı. Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

(FOTOĞRAFLAR)