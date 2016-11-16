Fotoğraflarla Atina'daki Obama protestoları

ABD Başkanı Barack Obama'nın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret, protestoyla karşılaştı.

Yaklaşık 3 bin solcu ve anarşistin ABD Büyükelçiliği'ne yürümesine izin vermeyen polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Protestocular ise polise taş, sopa ve molotof kokteylleriyle yanıt verdi. Çöp kovalarının da ateşe verildiği çatışma yaklaşık yarım saat sürdü.

Atina'da akşam saatlerinde düzenlenen protesto, Obama'nın Yunanistan Cumhurbaşkanı Procopis Pavlopoulos'un evinde yemek yediği sırada gerçekleşti. Pavlopoulos'un evi, protestoların gerçekleştiği noktaya uzak bir yerdeydi.

Obama'nın ziyareti, kentte her yıl gerçekleştirilen en büyük ABD karşıtı eylem olan Politeknik Ayaklanması anmasından iki gün önceye denk geldi.

1973'te askerleri cuntayla yönetilen Atina'nın merkezinde bulunan Politeknik Üniversitesi 14 Kasım günü demokrasi yanlısı öğrenci örgütleri tarafından işgal edilmiş, 17 Kasım'da askerler tankla üniversitenin kapısından girerek isyanı bastırmış, en az 13 kişiyi öldürmüş, yüzlerce kişiyi de yaralamıştı.

Yunanistan'daki solcular arasında, 1967-74 yılları arasında ülkeyi yöneten cuntayı desteklediği gerekçesiyle ABD'ye tepki yaygın.

Eyleme katılan Halkçı Birlik partisinin lideri Panayiotis Lafazanis, Obama'nın ziyaretinin zamanlamasını "provokasyon" olarak değerlendirdi. 2015 yılında kemer sıkma politikalarına yönelik referandumda halkın politikaları reddetmesine rağmen iktidarın bu politikaları kabul etmesini protesto ederek SYRIZA'dan ayrılanlar tarafından kurulan Halkçı Birlik'in lideri, Yunanistan'daki ekonomik krizin sorumlusu olarak da ABD'yi gösterdi.

Eylemler, Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi SYRIZA'yı da zor bir pozisyonda bıraktı. 2015'ten beri iktidarda bulunan SYRIZA, iktidara gelmeden önce ABD karşıtı eylemlerde kilit rol üstleniyordu. Fakat SYRIZA bu sefer, daha önce kendilerine karşı kullanılan kitle kontrol yöntemlerini diğer solculara karşı kullanmak zorunda kaldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri ise kentte ayrı bir protesto gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı barışçıl eylemde polisle göstericiler arasında herhangi bir çatışma yaşanmadı. Eylemde konuşan KKE lideri Dimitris Koutsoumbas, Obama'nın ziyaretini bir provokasyon olarak tanımladı, "ABD Ukrayna'dan Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Asya ve Latin Amerika'ya kadar her yerde darbelerin, müdahalelerin ve emperyalist savaşların destekçisi olmuştur" dedi.

Yunanistan'ı ziyaret eden son ABD başkanı, 1999 yılında Bill Clinton olmuştu. O dönemde de anarşistler ve solcular ile polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Geçen hafta Atina'daki Fransa Büyükelçiliği'ne Devrimci Özsavunma Örgütü adlı bir sol örgütün el yapımı patlayıcı ile saldırıp bir görevliyi yaralaması nedeniyle Obama'nın ziyareti sırasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştı.

Obama, Yunanistan'ın ardından Almanya ve Peru'ya gidecek.