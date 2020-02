Fotoğraflarla: Ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla Chris Cornell'in cenazesi

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri 52 yaşında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Chris Cornell'in Los Angeles'ta düzenlenen cenazesine katıldı.

Rock sanatçısı Cornell'in külleri, Hollywood'un ünlü isimlerin mezarlıklarının bulunduğu 'Efsanelerin Bahçesi'nde (Garden of Legends) gitarist Johnny Ramone'nin yanına gömüldü.

Cenaze törenine Cornell'in eşi Vikcy ve üç çocuklarının yanı sıra oyuncular Brad Pitt, Christian Bale, Josh Brolin ile şarkıcılar Pharrell Williams ve Courtney Love de katıldı.

Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti olarak ün yapan Cornell'in kendini asarak intihar ettiği belirtilmişti.

Cornell'in grup arkadaşları Kim Thayil, Tom Morello ve Matt Cameron da törene katıldı.

Törende Leonard Cohen'in Hallelujah adlı şarkısı akustik gitar ile çalındı.

Törenin ardından müzisyenin hayranları Cornell'in mezarını ziyaret etmek için akın etti.

Hayranları sanatçının solisti olduğu Soundgarden'ın ünlü şarkısı Black Hole Sun eşliğinde mezarını ziyaret etti.

Cornell'in kariyeri boyunca depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmeye çalıştığı biliniyordu.

Müzik hayatına solo albümleriyle devam eden Cornell, bu yıl içinde 'The Promise' adındaki şarkısını yayımlamış, Soundgarden ile yeni bir albüm yapmak üzere olduklarını duyurmuştu.

2006 yılında James Bond filmi olan 'Casino Royale' için yaptığı 'You Know My Name' şarkısı ile büyük ses getirmişti.

20 Temmuz 1964 doğumlu olan Cornell, dört solo albüm yaptı.

1984 yılında kurulan Soundgarden ile altı stüdyo albümü yaptılar.

2001 yılında ise rock müzik grubu Audioslave'e solist olarak katıldı, grup 2007 yılında dağıldı.