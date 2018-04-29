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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: ABD'nin Charlottesville kentindeki şiddet olayları

ABD'nin Virginia Eyaleti'ne bağlı Charlottesville kentinde, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılarla onları protesto eden grupların karşı karşıya geldiği şiddet olaylarında bir kişi öldü, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Olaylardan kareleri derledik.

29 Nisan 2018 20:30

Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplar, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı, Cuma akşamı Virginia Üniversitesi kampüsünde meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumartesi günü ırkçı gruplar, 'Sağı Birleştirin' yürüyüşü için biraraya geldi. Bu gösteri, ırkçılık karşıtları tarafından protesto edildi. İki grup arasında çatışmalar yaşandı.

Taraflar, çatışmalarda kendi getirdikleri kalkanları kullandı.

Gruplar, birbirlerinin sloganlarını farklı yöntemlerle bastırmaya çalıştı.

Gruplar birbirilerine karşı sopa da kullandı.

Polis, gösterileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Beyazların üstünlüğünü savunan gruptaki bazı kişiler Nazi selamı verdi.

Göstericiler, biber gazının etkisine karşı kendi hazırladıkları sıvıları kullandı.

Beyazların üstünlüğünü savunan bazı kişiler, yürüyüşe silahlarıyla katıldı.

Bir aracın, ırkçılık karşıtı grupların yürüyüşüne hızla dalması sonucu 20 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

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