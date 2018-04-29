Fotoğraflarla: ABD'nin Charlottesville kentindeki şiddet olayları

Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplar, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı, Cuma akşamı Virginia Üniversitesi kampüsünde meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumartesi günü ırkçı gruplar, 'Sağı Birleştirin' yürüyüşü için biraraya geldi. Bu gösteri, ırkçılık karşıtları tarafından protesto edildi. İki grup arasında çatışmalar yaşandı.

Taraflar, çatışmalarda kendi getirdikleri kalkanları kullandı.

Gruplar, birbirlerinin sloganlarını farklı yöntemlerle bastırmaya çalıştı.

Gruplar birbirilerine karşı sopa da kullandı.

Polis, gösterileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Beyazların üstünlüğünü savunan gruptaki bazı kişiler Nazi selamı verdi.

Göstericiler, biber gazının etkisine karşı kendi hazırladıkları sıvıları kullandı.

Beyazların üstünlüğünü savunan bazı kişiler, yürüyüşe silahlarıyla katıldı.

Bir aracın, ırkçılık karşıtı grupların yürüyüşüne hızla dalması sonucu 20 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.