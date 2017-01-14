Fotoğraflarla: 90'lardan bu yana Nintendo konsolları

Bazıları çok popüler oldu, ancak bazıları da pek tutmadı.

Nintendo, en yeni ürünü Nintendo Switch'i çıkarmadan önce konsol oyunu fanatiklerine Super Mario, Tetris, Zelda ve Pokemon'u tanıştıran bu efsanenin tarihi hatırlayalım.

Game & Watch konsolu Nintendo'nun yakaladığı başarıda ilk adımdı.

Yazılım geliştirici Gunpei Yoko fikrin, trende kendini eğlendirmek için hesap makinesinde tuşlara bakan bir iş adamı gördükten sonra çıktığını söylüyor.

Bu sırada Nintendo oyuncak üretiyordu. En çok satan ürünlerinden birisi de sevgililerin ne kadar uyumlu olduğunu ölçen bir oyuncaktı.

Ancak Game & Watch'ın icadından sonra milyonlar Donkey Kong, Zelda ve Mario Kardeşler gibi karakterlerle tanıştı.

Oyun endüstrisi eleştirmeni Tristan Donovan, "Nintendo NES'i Amerika'da piyasaya sürdüğünde kimse başarılı olacağını düşünmemişti" diyor.

"Endüstri çökmüştü. Space Invaders ve Pac-man çıktıktan sonra büyük bir patlama oldu ama altta kalan şirketler tamamen piyasadan çıktı.

Ancak Nintendo yine de televizyona bağlanabilen bu konsolu piyasaya sürdü ve işe yaradı.

90'lı yılların sonuna doğru NES ABD bilgisayar oyunu piyasasındaki tekeli elinde bulunduruyordu.

Sonra Game Boy geldi, ve hala Nintendo'nun en çok satan ikinci konsolu olarak duruyor.

Donovan, "Elde oyun oynamayı dünyaya o getirdi. Üstelik o zamanda bile biraz eski görünümlüydü ama Tetris ve uzun bir pil ömrü vardı" diyor.

Game Boy 90'lı yılların en çok satan oyuncaklarından biri oldu.

2000'lerin başında Nintendo, Japon teknoloji şirketi Sega'yla rekabet içindeydi.

Bu nedenle, Süper NES, yani SNES'i üretti. Donovan, "İşte o zaman piyasadaki gücünü kaybetti. Sega daha büyük yaştaki gençleri hedefliyordu" diyor.

Nintendo'nun oyunlarına getirdiği şiddet karşıtı politikaları onu ailelere daha uygun yapıyordu. Ancak Sega oyunları Mortal Kombat gibi "kan ve bağırsak" içeren oyunlardan oluşuyordu.

SNES yine de Avrupa'da başarıya ulaştı.

Virtual Boy Game Boy ve NES gibi ürünlerin başarısını yakalayamadı.

Piyasaya sürüldükten bir yıl sonra üretimi durduruldu.

Bazı oyuncular sanal gerçeklik konsolu yüzünden kustuklarını söyledi.

Bu başarısızlık Nintendo oyun yazılımcısı Gunpei Yokoi'nin de şirketten ayrılmasına vesile oldu.

Nintendo 64 çıktığında Japon elektronik devi Sony ile rekabet içindeydi.

N64 Mario Kart ve James Bond Goldeneye gibi oyunlarla belli bir başarıya ulaşsa da, Sony'nin PlayStation'ını geçemedi.

MCV editörü Katherine Byrne, "Eleştirilerden biri de N64 oyuncularının hala kaset kullanıyor olmasıydı" diyor.

Donovan da bu görüşe katılıyor ve Sony'nin pazarlama, zamanlama ve çekicilik konusunda yaşça büyük tüketicilere ulaşmakta daha başarılı olduğunu ekliyor.

GameCube'la Nintendo Sony ile olan rekabetinde daha da gerileyerek, Sony 155 milyon adet PlayStation 2 satarken ancak 22 milyon adet konsol satabildi.

GameCube görünüşü dışında N64'ten pek farklı değildi, ancak kasetleri CD ile değiştirmişti.

Sonra Nintendo DS çıktı, bu zamana kadar Nintendo'nun en çok satan konsolu.

Nintendo DS tanıtımında Nicole Kidman, Julie Walters ve Patrick Stewart gibi ünlüler de yer aldı.

Çocuklar ve gençlere yönelik beyin egzersizleri içeren Nintendo DS, elde oyun oynamayı seven oyunculara da hitap etti.

Byrne, "Nintendo'nun stratejisinin önemli bir kısmı anneleri kızdırmayacak bir ürün yapmaktır" diyor.

Wii, huzur evlerinden ofislere yayılarak Nintendo'nun Sony'ye tekrar yaklaşmasını sağladı.

Oyun analisti Lewis Ward, "Hareket kontrolü teknolojisi her yaştan oyuncuların hoşuna gidecek farklı bir şeydi ve bu nedenle daha önce oyun konsolu almayan insanlar bile konsol almayı düşünür oldu" diyor.

Ancak Nintendo'nun son çıkardığı konsol olan Wii U, Wii'nin başarısını yakalayamamakla kalmadı, ayrıca en kötü satış yapan ikinci konsolu oldu.

Ward, "Nintendo oyunları dışında pek oyun oynanmıyordu" diyor.

Ward'a göre Nintendo, Wii U'nun bir konsol olarak ne avantajları olduğunu tüketicilere iyi açıklamadı.

Teknoloji ve oyun dergisi MCV editörü Seth Barton ise şakayla karışık her iyi konsoldan sonra kötü bir konsol üretildiğini söylüyor.

Yeni Nintendo oyun konsolu Switch'in, 3 Mart'ta çıkması bekleniyor.