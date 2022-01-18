Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde görüntülendi

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar Pazartesi gecesi yaşanan dolunayı ve olağanüstü manzaraları yakaladı.

Reuters İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi

Getty Images İtalya'nın Gran Sasso e Monti della Laga Ulusal Parkında ayın batışı

PA Media Londra'da Thames Nehri'nin üstünden geçen bir teleferikten ay manzarası

Reuters İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor

Getty Images Sığırcık kuşları Roma'da gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu

PA Media Edinburgh'da Balmoral Oteli Saat Kulesi arkasından ay batışı

AFP Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin ışıkları, ayın üzerinde bir filtre gibi gözüküyor

EPA Ay sanki İsviçre tepelerinde dengede duruyor

Getty Images Madrid'in merkezindeki gökdelenlerin tepesinden ay doğuşu

Getty Images Mumbai'de bir adam dolunayın önünde poz veriyor

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