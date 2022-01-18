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Dünya
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde görüntülendi

Fotoğrafçıların objektifinden 2022'nin ilk dolunayı

18 Ocak 2022 22:51

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar Pazartesi gecesi yaşanan dolunayı ve olağanüstü manzaraları yakaladı.

İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi
Reuters
İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi
İtalya'nın Gran Sasso e Monti della Laga Ulusal Parkında ayın batışı
Getty Images
İtalya'nın Gran Sasso e Monti della Laga Ulusal Parkında ayın batışı
Londra'da Thames Nehri'nin üstünden geçen bir teleferikten ay manzarası
PA Media
Londra'da Thames Nehri'nin üstünden geçen bir teleferikten ay manzarası
İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor
Reuters
İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor
Sığırcık kuşları Roma'da gökyüzünde farklı şekiller yaratıyor
Getty Images
Sığırcık kuşları Roma'da gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu
Edinburgh'da Balmoral Saati'nin arkasından ay batışı
PA Media
Edinburgh'da Balmoral Oteli Saat Kulesi arkasından ay batışı
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin ışıkları, ayın üzerinde bir filtre gibi gözüküyor
AFP
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin ışıkları, ayın üzerinde bir filtre gibi gözüküyor
İsviçre tepelerinde dolunay
EPA
Ay sanki İsviçre tepelerinde dengede duruyor
Madrid'in merkezindeki gökdelenlerin tepesinde ay doğuşu
Getty Images
Madrid'in merkezindeki gökdelenlerin tepesinden ay doğuşu
Mumbai'de dolunayın önünde poz veren bir adamın silüeti
Getty Images
Mumbai'de bir adam dolunayın önünde poz veriyor

Tüm görseller telif hakkına tabidir

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