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Sağlık

Fotoğraflarda gözünüz beyaz çıkıyorsa doktora görünün!

Sevdiklerinizin fotoğraflarını ya da kendi fotoğraflarınızı dikkatle inceleyin

28 Ağustos 2014 16:16

Fotoğraflarınızda, gözbebeği karanlıkta parlayan kedi gözü gibi beyaz gözüküyorsa, zaman kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmalısınız, çünkü göz kanseri olabilirsiniz!

Göz kanserleri nadiren gözükse de tespit edildiği zaman gözün ve hatta kişinin hayatını kaybedebilecek sonuçlara yol açabiliyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, göz kanserlerinin göz içi kanserleri, orbita (gözün çevresi) kanserleri ile göz kapağı ve gözyaşı bezi kanserleri olmak üzere üçe ayrıldığını söyledi.

Durlu, özellikle çocuklarda en sık görülen göz içi tümörü olan retinoblastomada gözbebeğinin karanlıkta parlayan kedi gözü gibi beyaz gözükebildiğinin altını çizerek “Bunu bebeklerde aile bazen fotoğraftan da fark edebilir” uyarısında bulundu.

Durul, erişkinlerdeki en sık görülen birincil göz içi tümörü olan melanomun ise genelliklerken dönemde belirti vermediğini kaydetti. 

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