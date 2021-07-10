Fotoğraflar tartışma yaratmıştı: Best Model of Turkey'in organizatöründen açıklama geldi

Yarı final elemeleri gerçekleşen ve 50 jüri üyesinin yer aldığı elemelerde, 100 kadın, 200 erkek yarışmacının katıldığı ve 25 kız, 25 erkek yarışmacı final turuna kaldı. Yarışmanın yarı final seçmelerinde basına yansıyan görüntüler tepki çekti ve sosyal medyada çok konuşuldu. Yarışmacıların diz üstü çöktürülerek yere oturtulmasıyla ilgili Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

''Elemeler bitti, hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Güya jürinin karşısına çıkmışlar, köle muamelesi görmüşler" diyen Özerman, ''Ben asparagas haberlerin ne olduğunu iyi bilecek yaştayım. 63 senedir bu işi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Best Model Organizasyon Komitesi de yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamada, “Hatıra fotoğrafıyla ‘yarışmacılar zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış’ imajı yaratılmıştır. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır” denildi. Haberde yarışmacıların "çok kalabalık olduğu için erkeklerin diz çökerek poz verdikleri" açıklamalarına yer verildi.