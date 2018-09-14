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fotoğraflar// İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı

    Cansel KİRAZ - İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA - TÜRKİYE, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul'da başladı

14 Eylül 2018 17:56

 

 

Cansel KİRAZ - İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA - TÜRKİYE, Fransa, Almanya ve Rusya\'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul\'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, 14.00 sıralarında başladı. Toplantıda  Rusya\'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya\'yı Başbakanı Angela Merkel\'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve  Fransa\'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne temsil ediyor. Toplantının ana gündemini planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturduğu öğrenildi.

 

(FOTOĞRAF)

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