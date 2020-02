Fotoğraflar // Hayvanseverlerden adliye önünde Sapanca isyanı

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) HAYVANSEVERLER Sapanca\'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin faillerinin yakalanması için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Köpeğin faillerinin yakalanması için suç duyurusunda bulunan hayvanseverlere, ünlü isimler de destek verdi. Yapılan açıklamalarda hayvanlara yönelik suçlara ilişkin caydırıcı cezalar getirilmesi istendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukatları ve yüzlerce hayvansever, Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Sapanca\'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpeğin faillerinin yakalanması için suç duyurusunda bulunan gruba, ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, oyuncular Özge Özder, Tuna Arman, yazar Ömür Gedik, CHP\'li vekiller Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda hayvansever destek verdi.

\"GERÇEK KATİLLER BULUNUNCAYA DEK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\"



Grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Yasemin Babayiğit, şunları söyledi:

\"Biz hayvanseverler ve yaşam hakkı savunucuları, Sapanca\'da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık. Avukatı, sanatçısı, siyasetçisi, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu arttırılarak uygulanan bizlerin de her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldi. Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde vermek üzere tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyurusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için halkımıza söz veriyoruz.\"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Turan da yeni yasal düzenleme yapılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

\"YANLIŞ ADALET SİSTEMİ İSTEMİYORUZ\"

Daha sonra Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği\'nden oyuncu Özge Özder de gerçekten işleyen bir adalet sistemi istediklerini vurgulayarak \"Ülkemizde hayvanlara yönelik şiddet ve eziyet görüntüleri artık o kadar çığırından çıktı ki, değil hayvansever olmak, sadece vicdan sahibi olmak bile toplumumuzun isyan etmesine yetti. Suçluya suçlu muamelesi yapmayan tam tersine örnek insanları çığırından çıkaran, tersine işleyen ve yanlış bir adalet sistemi istemiyoruz. artık hayvana eziyet eden canileri yüce Allaha değil, dünya gözüyle yüce adalete iç rahatlığıyla havale edebilmek istiyoruz. Onların hapisle cezalandırıldığını, toplumdan ayıklandığını görmek istiyoruz\" dedi.

\"HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA UZLAŞI SAĞLADIK\"

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise \"Azgelişmiş ülkelerde ciddi soruna dönüştü, dün olduğu gibi yarın da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca kanun tekliflerimiz var. Bunları yok sayabilir. Sayın Erdoğan\'ın elinde şu anda kanun yapma yetkisi var. Hemen rahatlıkla bu meseleyi çözebilecek durumdayken neden ötelendi onu anlamakta zorluk çekiyoruz\" dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da \"Bu seçimden önce bütün siyasi partiler bakımından duyarlılık oluştuğunu belirterek \"İnsan hakları konusunda uzlaşamadık ama hayvan hakları konusunda bir uzlaşı sağladık. Eğer buradan başlarsa parlamento meclis, en doğru işi yapacak, doğru adımı atabileceğiz. Buradan CHP adına sesleniyorum. Her teklife açığız. İlk işimiz hayvan hakları konusunda doğru bir yasayı çıkarmaktır\" diye konuştu.

\"YASANIN İVEDİLİKLE ÇIKARILMASI GEREKİYOR\"

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi de, \"Hayvanlar için buradayım. Hatta kısırlaştırmaya da çok daha bilimsel yolla yaklaşılmasını istiyorum. Benim iki erkek kedim var. Çok pişmanım kısırlaştırdığım için. Oysa başka türlü operasyonlarla seks hayatına devam edebilecek şekilde yaşamını sürdürmesi mümkün. Bütün bunların çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum\" dedi. Yazar Ömür Gedik ise \"Şu anda kaybettiğimiz her gün, her saniye bu hayvanların aleyhine işliyor. Yenileri ölmeye devam ediyor, bu yasanın ivedilikle çıkarılması gerekiyor\" dedi. Yapılan açıklamaların ardından avukatlar suç duyurusunda bulunurken adliye önündeki kalabalık bir süre sloganlar attıktan sonra dağıldı.

