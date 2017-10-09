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fotoğraflar// ABD Konsolosluğu'na gelenler tatil nedeniyle kapıdan geri dönüyor

Can EROK/İSTANBUL,(DHA) ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasından sonra bugün elçiliklerde 'Kristof Kolomb Günü' (Columbus Day) nedeniyle gün boyu kapalı olacağından habersiz olanlar kapıdan döndü

09 Ekim 2017 14:36

Can EROK/İSTANBUL,(DHA) ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasından sonra bugün elçiliklerde \'Kristof Kolomb Günü\' (Columbus Day) nedeniyle gün boyu kapalı olacağından habersiz olanlar kapıdan döndü. ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelen biri Irak biri de İran vatandaşı iki kişi tatil gününden haberleri olmadığını vize için geldiklerini söylediler. Amerika’da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü, 1492 yılında Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb’u anmak amacıyla \'Columbus Günü\' olarak kutlanıyor. 

(FOTOĞRAF)

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