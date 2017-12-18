(Fotoğrafla yeniden) - İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ'lı yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenlendi. 25 Kasım\'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriyeli A.R.\'nin yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladığını, kaçamadığı takdirde de üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

BAŞKONSOLOSLUK, KONSOLOSLUKLAR VE BANKA ŞUBELERİ HARİTADA



Polis, şüphelinin yasadışı yollardan Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Polisin \"Yalnız Kurt\" olarak tabir ettiği A.R.\'nin eşyaları arasında ele geçirilen dijital verileri incelemeye alındı. Şüpheliden Avrupa\'da bulunan başkonsolosluk, konsolosluklar ve bir bankanın çeşitli şubelerinin adreslerinin bulunduğu haritanın ele geçirdiği öğrenildi. Şüphelinin haritada belirtilen adreslere yönelik eylem planlaması içinde olduğu iddia edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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